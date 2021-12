Pronto il progetto per l’ampliamento della discarica del Boscaccio: investimento da 109 milioni di euro

Vado Ligure. Comporterà un investimento di quasi 109 milioni di euro l’ampliamento ed il “revamping”, cioè l’ammodernamento, dell’impianto di trattamento meccanico biologico della discarica del Boscaccio di Vado Ligure.

Nel corso degli anni, la discarica del Boscaccio ha gestito volumetrie di rifiuti sempre crescenti, partendo da un valore minimo di 30 mila tonnellate l’anno fino a un massimo di circa 180 mila. Dalla sua originaria connotazione di semplice “impianto di abbancamento” di rifiuti solidi urbani, l’area ha successivamente assunto sempre più il carattere di sito industriale che, oltre a gestire il corretto abbancamento di rifiuti non pericolosi, si occupa anche della gestione del biogas con impianti di estrazione e di combustione in torcia (tra il 1992 e il 1997) e di produzione di energia elettrica tramite una centrale di produzione alimentata a biogas (dal 1997 ad oggi). Alla luce di questo via via maggiore accumulo di materiali, si è reso necessario il suo ampliamento.

Attualmente la discarica occupa un’area situata in località Boscaccio, nel comune di Vado Ligure, ed è raggiungibile dalla zona industriale di Vado Ligure tramite via Montegrappa. L’ampliamento interesserà un’area a valle dell’attuale sito e permetterà di accumulare circa due milioni e 386 mila metri cubi di rifiuti. I lavori verranno realizzati in due fasi: una prima fase consentirà un ampliamento in grado di accogliere 748 mila metri cubi; la seconda fase, invece, permetterà di stoccare un altro milione e 638 mila metri cubi.

Il progetto prevede anche la realizzazione di una nuova viabilità di accesso, lo spostamento di una parte della linea elettrica aerea, la sistemazione dell’alveo di Rio Mulini (che attraversa l’area individuata per l’ampliamento) e, ovviamente, tutte le altre opere necessarie a garantire il corretto accumulo dei materiali.

Per quanto riguarda invece l’impianto di trattamento meccanico biologico, il progetto prevede l’adeguamento alle Best Available Techniques (Bat) del 2018, il rinnovo della sezione di trattamento meccanico con l’aggiunta di una linea di raffinazione della frazione secca per la produzione di materiale qualificabile come Combustibile Solido Secondario e la revisione della linea di trattamento biologico volta all’ottimizzazione del processo di biostabilizzazione (con l’eliminazione di tutte le frazioni non organiche).