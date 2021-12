Promozione: Soccer Borghetto unica luce savonese, la crescita di Ceriale e Legino fa ben sperare

Il confronto tra squadre savonesi e formazioni genovesi del campionato di Promozione arride in maniera abbastanza netta alle compagini della Superba. Emblematiche le griglie play off e play out.

PER SALIRE E PER NON SCENDERE

Gli spareggi per salire in Eccellenza sarebbero, al momento, appannaggio esclusivo delle squadre di Genova: Praese, Serra Riccò, Voltrese e Vallescrivia. Zona play out con l’imperiese Camporosso e tre savonesi: Baia Alassio, Bragno e Veloce.

Andando nello specifico, il campionato della neopromossa Baia Alassio non è da bocciare: al primo anno nella categoria, la squadra di Ghigliazza ha messo in cascina 14 punti e la distanza dal Camporosso penultimo (6 punti) consentirebbe di salvarsi direttamente. Il Bragno ha provato a dare uno scossone alla squadra sostituendo Mario Gerundo con Fabrizio Monte. Nelle ultime settimane, i valbormidesi hanno rinforzato l’attacco con Galiano, proveniente dal Legino, e con Cerato, in arrivo dalla Letimbro. Mosse di mercato obbligate per una squadra che ha realizzato appena 9 reti. La Veloce ha chiuso l’anno battendo il Celle Riviera, cogliendo così il secondo successo stagionale. Il primo era arrivato grazie a Grabinski contro il Legino. L’attaccante argentino ha poi lasciato presto il club granata.

IN RIPRESA

Legino e Ceriale, appaiate a quota 21, proveranno a entrare nei play off, che distano cinque lunghezze. Le due squadre pagano un inizio di campionato negativo. Notevole, il cambio di marcia del Ceriale: quattro sconfitte nelle prime quattro giornate. Poi, cinque successi, tre pareggi e una sola sconfitta. Più distribuiti i risultati del Legino, che comunque ha scalato con costanza posti in classifica.

VERSO IL SOGNO, C’È SPERANZA

Le altre due savonesi impegnate nel campionato di Promozione occupano gli antipodi della classifica. Il Soccer Borghetto è al primo posto solitario. Poche pressioni, un gioco corale ben organizzato e giocatori del calibro di Carparelli. La società del presidente Ferrara non ha mai fatto proclami altisonanti, ma sicuramente darà battaglia fino alla fine per provare ad approdare in Eccellenza. Sarebbe un colpo eccezionale per una squadra che quattro anni fa era in Seconda Categoria. Giù in fondo, il Celle Riviera: compagine molto giovane che ha raccolto appena due punti nel girone di andata. Il passaggio da Ghione a Capurro non ha per ora dato frutti in termini di punti. Speranze di salvezza azzerate? Non del tutto perché il terzultimo posto, occupato dalla Veloce a quota 9, dista appena 7 lunghezze. Un margine ampio ma non incolmabile in un girone intero.

La classifica:

Soccer Borghetto 31, Praese 30*, Serra Riccò 30, Voltrese 29, Vallescrivia 26, Ceriale 21, Legino 21, Borzoli 19*, Via Dell’Acciaio 18, Golfo Dianese 18, Baia Alassio 14*, Bragno 11*, Veloce 9, Camporosso 6, Celle Riviera 2.

* Una partita in meno