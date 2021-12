Promozione “A”, il Soccer Borghetto vince e punta la Praese: inseguitrici a -4

Risultato Veloce 1-4 Soccer Borghetto (21’ Rig. Vallerga, 38’, 86’ Di Lorenzo, 56’ autogol Apicella, 88’ Rig. Condorelli)

Savona. Allo stadio Levratto di Zinola va in scena il match tra Veloce e Soccer Borghetto.

La Veloce guidata da mister Frumento scende in campo con Cerone, Rampini, Zecchino, Grasso, Apicella, Giguet, Fanelli, Vallerga (C), Sofia, Diana e Polito.

A disposizione ci sono Piccone, Sanguineti, Palumbo, Ranne, Murialdo, Belmonte, Grabinski e Di Leo.

Il Soccer Borghetto risponde con Metani, Condorelli, Taku, Delmonte, Gagliardo, Mandraccia, Carparelli (C), Di Lorenzo, Molina, Auteri e Gasco.

In panchina si accomodano Vicinanza, Pastorino, Angelico, Staltari, Piazzai, Soldati, Artiano, Sarangelo e Serra.

Arbitro del match è il signor Giacomo Failla della sezione di Genova, fischietto coadiuvato da Andrea Poggi e Chiara Nania entrambi di Genova.

Alle 15:01 prende il via la sfida con entrambe le formazioni le quali provano a studiarsi per poi affondare un colpo in grado di sbloccare l’incontro.

All’11’ Rampini compie un intervento falloso e l’arbitro non ha dubbi: è a suo indirizzo il primo cartellino giallo del match

Al 18’ ecco il Soccer Borghetto. Il nuovo acquisto Molina a porta spalancata calcia provando a sbloccare il punteggio, ma il difensore avversario salva tutto bloccando il tentativo sulla linea

Al 19’ anche Delmonte si iscrive alla lista dei cattivi: ammonizione anche per lui

Al 20’ arriva la possibile svolta del match. Il numero 4 biancorosso precedentemente sanzionato compie un intervento scorretto e l’arbitro non ha dubbi: è calcio di rigore per la Veloce!

Al 21’ Vallerga porta avanti i suoi incrociando in maniera impeccabile un penalty pesantissimo: è 1-0 Veloce al Levratto!

Al 23’ il Soccer Borghetto prova a reagire con Gasco, ma la sua conclusione a giro termina sul fondo

Al 32’ Di Lorenzo libera Auteri che trova il pareggio, ma l’arbitro annulla tutto per una posizione di offside

Al 33’ Sofia in mischia su azione nata da corner si ritrova il pallone all’altezza del capo senza però riuscire a raddoppiare: palo clamoroso scheggiato dalla Veloce!

Al 34’ Auteri calcia da posizione defilata con il pallone termina a lato

Al 38’ gli ospiti trovano il tanto agognato pareggio. Auteri pesca con un filtrante meraviglioso Di Lorenzo il quale, solo davanti al portiere, non sbaglia facendogli passare la sfera in mezzo alle gambe: è 1-1 al Levratto!

Al 43’ occasione enorme per i padroni di casa. Sofia lanciato in campo aperto prova un pallonetto morbidissimo per approfittare del posizionamento non perfetto di Metani il quale però, con un super intervento, salva i suoi: che brivido per il Soccer Borghetto!

Il direttore di gara comanda 3 minuti di recupero.

Al 46’ Diana ammonito

Alle 16:01 prende il via la seconda frazione con entrambi i tecnici che optano per confermare lo stesso undici scelto per i primi 45’.

Al 2’ Di Lorenzo di testa prova a deviare in rete il suggerimento di Condorelli, ma il suo tentativo termina sul fondo

All’11’ cambia il risultato al Levratto. Il Soccer Borghetto continua a macinare gioco mettendo in difficoltà la retroguardia dei locali con Cerone che, respingendo, non riesce ad evitare una beffarda carambola che provoca l’autogol di Apicella: è 1-2 Soccer Borghetto!

Al 12’ Fanelli da lontano prova immediatamente a rispondere al vantaggio avversario, Metani però controlla senza problemi

Al 14’ Veloce ancora pericolosa. Sofia da posizione defilata prova a sorprendere l’estremo difensore biancorosso sul primo palo, tuttavia il numero 1 risponde presente respingendo con i pugni

Al 16’ mister Brignoli sceglie di cambiare qualcosa con Staltari che prende il posto di uno spento Mandraccia

Al 20’ incredibile occasione per gli ospiti. Molina si presenta a tu per tu con Cerone il quale, ormai battuto, viene graziato dal numero 9 avversario: pallonetto sul fondo, che brivido per i padroni di casa!

Al 22’ anche Ermanno Frumento opta per una sostituzione: dentro Piccone, fuori Zecchino

Al 25’ incredibile al Levratto. Sofia pennella una traiettoria splendida su punizione da ottima posizione, ma la manona di Metani prima e la traversa poi gli negano la gioia del gol: che brivido per il Soccer Borghetto

Al 28’ Condorelli con un cross meraviglioso pesca Carparelli il quale, di testa, scheggia la parte superiore della traversa: clamorosa occasione per i padroni di casa!

Al 31’ torna a farsi sotto la Veloce. Polito si smarca splendidamente e calcia, ma la retroguardia biancorossa riesce a respingere: altro brivido per gli uomini di mister Brignoli

Al 33’ ecco una sostituzione: Angelico scende in campo al posto di uno stremato Delmonte

Al 35’ Staltari semina il panico tra le file della retroguardia ospite, ma ancora una volta un difensore granata riesce a spazzare in corner

Al 37’ arriva una girandola di cambi: Carparelli viene prelevato da Artiano. Frumento invece sceglie Sanguineti e Grabinski al posto di Rampini e Fanelli

Al 44’ fuori Molina-Murialdo, Belmonte-Vallerga

L’arbitro comanda