Progetto Unicef, presentazione del libro “Gli occhi dei ragazzi guardano oltre”

Savona. Martedì 14 dicembre, a Savona, presso la Scuola dell’Infanzia “Sguerso”, alle 9, ci sarà la presentazione del libro “Gli occhi dei ragazzi guardano oltre”.

È stato realizzato dagli studenti delle scuole liguri per il concorso “Un anno di Coronavirus” indetto nel mese di febbraio 2021 dal Comitato Regionale per l’Unicef della Liguria.

L’iniziativa nasce per fornire una visione dell’epidemia attraverso gli occhi dei bambini e dei ragazzi. L’immagine riprodotta sulla copertina della raccolta è stata creata dalla “Bolla Pettirossi”, con l’aiuto delle mestre Maura, Denise e Giusy, che riceverà una copia del testo consegnata da alcuni membri dei “Supereroi in corsia” in una atmosfera di allegria e speranza.