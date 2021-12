Progetto Giovani: è partito il modulo di formazione in collaborazione con l’area scouting del Club Italia

Con l’avvio dell’attività sul campo, parte contestualmente anche la formazione per staff tecnici e osservatori LND prevista nel Progetto Giovani.

Lunedì 6 dicembre è iniziato a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa “Giulio Onesti”, il primo incontro della stagione a tema scouting in collaborazione con il Club Italia. Ai lavori iniziati la mattina col primo modulo a cura di Mauro Sandreani (responsabile area scouting FIGC), sono seguiti nel pomeriggio quelli della seconda parte dedicata allo scouting per le rappresentative femminili con relatore Jacopo Leandri (responsabile area scouting femminile FIGC).

Nel frattempo dopo la brillante avventura alla Shalom Cup a settembre, conclusa con la vittoria del trofeo, la Rappresentativa Under 20 femminile torna in campo per il primo raduno territoriale dedicato all’area centro, sud e isole in programma martedì 7 dicembre a Roma presso il Centro Sportivo di Torre Angela.

Per l’occasione il selezionatore Marco Canestro ha convocato trentasei calciatrici (classe 2002-03-04-05-06) che, dopo i test di controllo previsti dal protocollo sanitario, si affronteranno alle ore 14 in una gara a ranghi contrapposti.