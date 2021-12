Principesse in corsia, Spiderman e la Banda Sant’ Ambrogio a dicembre ospiti a Le Officine di Savona

Savona. Da domani (5 dicembre) e per tutti i weekend del mese, al Centro Polifunzionale Le Officine di Savona delle giornate ricche di momenti magici e a favore della solidarietà. Tutti coloro che si recheranno a Le Officine, infatti, potranno trovare presso la barriera casse Conad Le Principesse in Corsia a fare i pacchetti di Natale.

Verrà allestito inoltre un banchetto con le magiche palline di Natale fatte a mano dalle Principesse. Il ricavato sarà devoluto interamente a favore dell’ AIAS Savona Onlus che sarà presente al Centro Polifunzionale domenica 5 dicembre.

Il pomeriggio sarà magico al Centro Polifunzionale. Dalle ore 15 i bambini avranno la possibilità di incontrare Babbo Natale simbolo natalizio per eccellenza, le magiche Principesse in corsia e Spiderman. Sarà un’esperienza davvero unica. Sarà presente anche la Banda Sant’ Ambrogio.

“Forza bambini non perdete questa fantastica occasione. Babbo Natale, la banda di Sant’ Ambrogio, le Principesse in Corsia e Spiderman vi aspettano a Le Officine per rendere il vostro natale magicamente strepitoso”, dicono gli organizzatori.