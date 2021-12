Prima Categoria, trasferta a Pontedassio per Spozio&Co: il live di Carcarese – Oneglia

LIVE: ONEGLIA – CARCARESE 0-2 (2′ Alò, 22′ Brovida)

4’ Corner di Volga, Mombelloni calcia di prima intenzione, Alberti si oppone

1′ Subito in avanti la Carcarese, con De Matteis che solo a tu per tu con il portiere calcia di potenza e spara alto

SECONDO TEMPO

45′ Fine primo tempo

36′ Cross di De Matteis S. dalla destra, Bella appoggia per Almonti che prima intenzioni manda sul fondo

33′ Angolo per l’Oneglia, rimpallo che favorisce Almonti il quale calcia dal limite, fuori

32′ Zizzini lascia partire il destro dalla trequarti, Loiacono da terra blocca in due tempi

23′ Bell’azione della Carcarese, Alò serve Zizzini in area, che fa la sponda a Mombelloni, tiro ad incrociare di poco a lato

22′ RADDOPPIO! Lancio di De Matteis per Brovida che riceve sulla destra, entra in area e con un diagonale insacca il 2 a o

20′ Punizione di Brovida dalla destra, palla a Revello che controllo e calcia di potenza, ma non centra la porta

19′ Ammonito Schievenin, duro su Brovida

11′ Combinazione Zizzini – Brovida, quest’ultimo davanti al portiere tira fuori

7′ Zizzini vede il portiere fuori dai pali e calcia quasi dalla metà campo, Loiacono bravo a deviare sulla traversa

5′ Cross di Brovida dalla destra, Volga preferisce usare i piedi alla testa, ma al volo non centra lo specchio da pochi passi

3′ Subito occasione del raddoppio, disattenzione della difesa, Zizzini riceve il pallone in area e calcia, De Matteis S. salva sulla linea

2′ GOOOOOOOOOL! Zizzini di tacco per De Matteis che sulla sinistra crossa in area, Loiacono smanaccia, sulla respinta arriva Alò che realizza il vantaggio ospite

1′ Si parte alle 15:05. Prima del fischio d’inizio, squadre riunite a centrocampo per osservare un minuto di silenzio per la scomparsa di Piera Ghia, madre del dg della Carcarese Roberto Abbaldo

PRIMO TEMPO

Pontedassio. Dopo la grande vittoria sull’Atletico Argentina, trasferta lunga per la capolista Carcarese che oggi al Prof. Aicardi affronta l’Oneglia. Fischio d’inizio ore 15:00.

Una partita che sulla carta non dovrebbe creare grandi problemi ai ragazzi di mister Chiarlone – fin ad oggi imbattuti – ma come dichiarato dal direttore sportivo Edoardo Gandolfo si giocherà in “un campo piccolo e difficile, contro una squadra che segna tanti gol, bisognerà quindi avere tanta attenzione”.

E se nella classifica dei gol segnati (19 in totale), l’Oneglia si posiziona al quinto posto dopo le big del girone, lo stesso non vale per quella delle reti subite. La difesa degli imperiesi, infatti, è meglio solo di quella del Borghetto: sono ben 21 i gol presi in 8 giornate.

Altro dato che potrebbe “rasserenare” i biancorossi, sono i punti guadagnati tra le mura amiche dalla formazione di Gianni Bella: appena tre in 4 partite. L’Oneglia, infatti, si è guadagnata la sua sesta posizione in classifica soprattutto grazie ai risultati ottenuti in trasferta, dove ha guadagnato gli altri 10 punti.

Manca, però, alla vittoria da due giornate e in tutti i match contro le squadre di alta classifica ha sempre fatto bene, perdendo con pochi gol di scarto e mettendo sempre in difficoltà le avversarie. Succederà anche con l’inarrestabile Carcarese? Lo scopriremo tra 90 minuti.

FORMAZIONI

ONEGLIA: Loiacono, De Matteis S., Schievenin, Longo, Alberti, Combi, Pala, Almonti, Bella, Filiberto, Macaluso. A disp.: Fratini, Benini, Negro, Ansaldo, Griseri, Pippia, Tinkiano, La Porta, Carnabuci. All. Gianni Bella

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Mombelloni, Croce, Spozio, Revello, Alò, Volga, De Matteis, Zizzini, Brovida. A disp.: Odella, Basso, Canaparo, Manfredi, Marini, Orcino, Vero, Ferrotti, Manti. All. Loris Chiarlone

ARBITRO: Matteo Manzoni di Genova