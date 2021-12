Prima Categoria: Savona in rimonta sul Quiliano&Valleggia (3-1)

Savona-Quiliano&Valleggia 3-1 (48′ Carro Gainza, 52′ Castagna, 71′ Y. Vittori – 27′ Poggi) [Live]

Quiliano. Posticipo serale della decima giornata del campionato provinciale di Prima Categoria, girone B. Il Savona “ospita” il Quiliano&Valleggia, giocando formalmente in casa. Fischio d‘inizio questa sera al campo “Picasso”, ore 21:00.

I biancoblù con 19 punti in classifica, dopo la vittoria della Sampierdarenese (1-3) nel pomeriggio in casa della Vadese, sono chiamati a rispondere ai genovesi, portatisi al momento a + 3.

I quilianesi stazionano invece in una posizione intermedia della graduatoria, a 13 punti.

Tabellino:

Savona: Bresciani, Fancellu, M. Esposito, Grandoni, Stefanzl, Fonjock, Di Roccia, Carro Gainza, Castagna, Macagno (90′ Rossetti), Y. Vittori (88′ Spaltro)

A disp.: Grenna, Gavarone, Kuci, A. Vittori, Caroniti, F. Esposito, Gamba. All. Balleri

QeV: Cambone, Fabbretti, Carocci, Poggi, Salinas, Grippo, Vezzolla, Magnani, Perrone, Olivieri, Saino (51′ Bazzano)

Bruzzone, Fiori, La Piana, Intili, Ottonello, Paggi

Arbitro: Simone Dinapoli (Savona)

Note: Serata gelida. Fondo sintetico in discrete condizioni. Angoli 4-10. Spettatori 150 circa.

Cronaca diretta (LIVE):

L’incontro comincia alle 21:05, cinque minuti in ritardo rispetto all’orario previsto.

3′ Errore in impostazione di Fonjock. Olivieri affonda a sinistra e serve sulla corsa Perrone. Il tiro cross rasoterra dell’attaccante quilianese viene toccato dal portiere biancoblu Bresciani.

Successivamente il QeV si rende insidioso, collezionando un paio di calci d’angolo.

6′ Magnani, soluzione dalla media distanza. Alta di poco.

A seguire, Perrone va via a due avversari e serve un compagno nell’area piccola. Bresciani toglie nuovamente le castagne dal fuoco. Quiliano intraprendere in avvio.

15′ Grippo, direttamente su punizione dai trentacinque metri. Bresciani blocca.

20′ Il Savona prova a prendere campo, imbastendo la manovra. Carro Gainza, destro dai venti metri. Fuori bersaglio.

27′ GOL QUILIANO E VALLEGGIA! Corner dalla sinistra, battuto da Grippo. Poggi irrompe sul secondo palo e con una zampata buca Bresciani. I biancorossi si portano pertanto in vantaggio, a corollario di una prima mezz’ora impeccabile. 0-1.

41′ Macagno si fa male rimanendo a terra circa due minuti. Esce dal campo dapprima zoppicante, ma poi si riprende. Nella circostanza, gli animi in campo si scaldano leggermente. Causa palla non messa fuori.

44′ Carocci rientra sull’interno. Tiro masticato, a lato.

45′ Quattro minuti di recupero.

45’+2 Il QeV non concede alcunché e chiude anzi in avanti. Perrone, conclusione di collo, posizione centrale. Bresciani controlla.

45’+5 Fine primo tempo: Savona-Quiliano&Valleggia 0-1.

Inizio secondo tempo. Ore 22:10.

48′ GOL SAVONA! Carro Gainza raccoglie una corta respinta della retroguardia avversaria. Staffilata dal limite dell’area, la palla si infila nell’angolino basso. 1-1.

52′ GOL SAVONA! Vittori supera tre avversari sulla sinistra e serve a centro area Macagno. Questi allarga a sua volta a destra, dove trova Castagna. L’attaccante biancoblu riceve l’invito e batte Cambone in diagonale.

Gli striscioni ribaltano quindi a sorpresa l’incontro con due fiammate, dopo un primo tempo poco brillante.

55′ Savona sulle ali dell’entusiasmo. Di Roccia tenta il tiro a giro, senza però trovare l’effetto giusto.

63′ Oliveri si invola sulla sinistra. Tiro troppo debole, Bresciani fa buona guardia.

68′ Dalla parte opposta, Macagno coglie l’esterno della rete.

71′ GOL SAVONA! Sgroppata operata da Fancellu sulla fascia destra, il quale serve a centro area Vittori. Questi riceve e col piatto, spiazza Cambone, in una sorta di rigore in movimento. 3-1.

72′ Giallo a Esposito (S).

Sugli spalti, nel frattempo, si segnala qualche battibecco, in particolare tra il dirigente quilianese Marotta e il vice presidente savonese Marinelli.

75′ Il QeV prova a rientrare in gara. Perrone impegna in mischia Bresciani, il quale con un colpo di reni alza in corner.

85′ Ammonito Bresciani (S) per perdita di tempo.

88′ Quiliano proteso in avanti, lascia spazio in contropiede. Macagno lanciato in campo aperto; il portiere Cambone lo anticipa giungendo quasi a centrocampo, disimpegnandosi da “libero”.

90′ Il Quiliano e Valleggia non demorde, nonostante il punteggio lo penalizzi. Bresciani si oppone ancora a Olivieri, da distanza ravvicinata.

90′ Cinque minuti di recupero.

90’+5 Fischio finale: Savona-Quiliano&Valleggia 3-1.