Prima Categoria, la Carcarese non sbaglia un colpo: vittoria rotonda sull’Atletico Argentina

CARCARESE – ATLETICO ARGENTINA 4-0 (9’ Orcino, 37’ De Matteis, 57’ Brovida, 77’ Canaparo)

Carcare. È forte l’entusiasmo in casa Carcarese, capolista del girone “A” di Prima Categoria, che dopo 7 vittorie consecutive si appresta ad affrontare tra le mura amiche l’Atletico Argentina, una delle squadre più temibili della competizione.

Fino ad oggi i ragazzi di mister Chiarlone non hanno sbagliato un colpo, nonostante i numerosi infortuni con cui hanno dovuto fare i conti. Ma la lista dell’infermeria si accorcia. Torna infatti titolare capitan Spozio e bomber Ferrotti è di nuovo a disposizione dopo l’intervento al ginocchio, partirà però dalla panchina. Così come il giovane attaccante Simone Basso, neo acquisto annunciato mercoledì, giorno di avvio del mercato di riparazione.

Non sarà, però, una partita facile per i valbormidesi che oggi ospiteranno un Atletico Argentina agguerrito. Una vittoria al Corrent, infatti, permetterebbe alla squadra di mister Paolo Sassu di accorciare le distanze dalla vetta, ora a 7 lunghezze, e ritornare pienamente in corsa per la lotta scudetto. La Valbormida, però, non porta bene agli imperiesi, in Valle infatti hanno guadagnata solo 4 punti in tre partite: sconfitti a Mallare, pareggio con l’Altarese e vittoria con il Millesimo.

In totale sono 4 i successi conquistati dall’Atletico Argentina dall’inizio del campionato grazie soprattutto alle ottime prestazioni della retroguardia. Se la Carcarese vanta un ottimo attacco e un’ottima difesa, l’Atletico Argentina, invece, segna meno ma prende pochi gol: sono sei quelli subiti che le permettono di essere la seconda squadra (proprio dopo i biancorossi) con la miglior difesa del girone.

FORMAZIONI

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Mombelloni, Croce, Spozio, Revello, Alò, Orcino, De Matteis, Zizzini, Brovida. A disp.: Briano F., Basso, Canaparo, Ferrotti, Marini, Tacchini, Vero, Volga, Manti. All. Loris Chiarlone

ATLETICO ARGENTINA: Palmieri, Colavito, Conrieri, Ciarramitaro, Calvini D., Dagostino, Sina, Calvini G., Crudo, Campagnani, Brizio. A disp.: Calcina, Modesti, Celotto, Ferrigno, Crespi, Rastello, Russo, Viel, Vecchiotti. All. Paolo Sassu

ARBITRO: Paolo Trabucco di Chiavari

PRIMO TEMPO

1′ Fischio d’inizio ore 14:34

9’ GOOOOOOOL! Subito in vantaggio la Carcarese: bellissima azione dei biancorossi, Zizzini con un tocco filtrante serve Orcino che di piatti infila Palmieri

15’ Dopo il vantaggio, partita in pieno equilibrio, nessuno sprint anima il match

20’ Squillo di Sina che al limite si libera del difensore e tenta il tiro a giro, fuori

27’ Conclusione alta di Brovida

35’ Punizione dalla sinistra di Brovida, Revello di testa non riesce a centrare lo specchio della porta

36’ Traversone sul secondo palo di Crudo per Sina che da due passi tenta la conclusione, Giribaldi respinge

37’ GOOOOOL! Orcino in profondità per De Matteis, il passaggio sembra lungo, ma l’esterno biancorosso arriva sul pallone e da posizione defilata con un tiro cross imbuca il raddoppio e si prende gli applausi del Corrent

40’ Conclusione dalla distanza di Calvino G., Giribaldi controlla senza difficoltà

46’ A causa di un risentimento muscolare esce Sina, uno dei migliori in campo per gli ospiti, ed entra Ferrigno

47’ Termina il primo tempo

SECONDO TEMPO

1’ Via alla ripresa, rimangono gli stessi 22 in campo

4’ Ammonito Ferrigno, duro su Alò

9’ Si fa trovare pronto Giribaldi che prima respinge su Crudo che ci prova dal limite e poi su Ferrigno

12’ TRIS! Cross di Bonifacino che attraversa l’area e arriva sui piedi di Brovida che da due passi sigla il terzo gol biancorosso

20’ Escono Ciarramitaro e D’Agostino per Celotto e Russo

22’ Giallo per Crudo che scalcia Bonifacino

29’ un cambio per parte: per la Carcarese Canaparo rileva Zizzini, per l’Atletico Argentina Vecchiotti prende il posto di Brizio

30’ Colavito per il neo entrato Vecchiotti che conclude dalla distanza, Giribaldi blocca sicuro

32’ GOOOOOL! Entra, passano 3 minuti e segna: cross di Mombelloni dalla destra per Canaparo che di prima intenzione cala il poker biancorosso

34’ Arriva il turno di Volga che prende il posto di Croce

37’ Terza sostituzione per la Carcarese: Manti per Brovida

41’ Nell’azione degli ospiti: appoggio di Ferrigno per Crespi che ci prova di prima intenzione da posizione centrale, Giribaldi fa suo il pallone

45′ Triplice fischio