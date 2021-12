Prima Categoria, il Savona vince stringendosi attorno al proprio presidente: “Giustizia per Marinelli”

Genova. Si è da poco conclusa la sfida tra Vecchiaudace Campomorone e Savona, match valido per l’undicesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Al termine delle ostilità sono stati è stato 2-1 in rimonta per gli Striscioni, un epilogo firmato dalla doppietta di Manuele Macagno, giocatore ancora una volta riuscito a risultare decisivo.

Nonostante le vicissitudini denunciate in settimana dal presidente Marinelli prosegue dunque la corsa dei biancoblù, ambiente dimostratasi compatto il quale ha voluto stringersi attorno al proprio numero uno. Nel post partita infatti, successivamente ai classici festeggiamenti con i tifosi, i giocatori allenati da mister Balleri hanno realizzato uno scatto celebrativo con una maglietta raffigurante la scritta “Non mollare pres… I ragazzi sono con te! Giustizia per Marinelli”.

Un chiaro riferimento dunque ai 4 anni di Daspo “notificati” in seguito ai fatti avvenuti nel post partita di Savona-Sampierdarenese, una forte presa di posizione che, come riscontrabile dal profilo Facebook di Marinelli, ha fatto davvero piacere al presidente biancoblù.

Tra campo e fatti esterni prosegue dunque la corsa degli Striscioni, adesso con una consapevolezza in più: un ambiente compatto pronto a lottare fino all’ultimo atto stagionale.