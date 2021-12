Prima Categoria, continua la cavalcata trionfale della Carcarese che mette ko anche l’Aurora

AURORA – CARCARESE 0-2 (66′ Alò, 79′ Ferrotti)

50′ Triplice fischio, animi caldi e qualche spintone di troppo tra i calciatori in campo

48′ Alò dalla linea di fondo per Basso che al centro dell’area controlla e calcia, conclusione alta

43′ Uno stremato Nonnis lascia il campo a Pisano

39′ Filtrante perfetto di Basso per Ferrotti che a campo aperto arriva in area, ma perde il tempo e si fa recuperare dalla difesa giallonera

37′ Volga rileva Brovida

34′ GOOOOOOOL! Traversone deviato dalla difesa, come un cobra arriva in agguato bomber Ferrotti che all’esordio di stagione segna il bis biancorosso. Per festeggiare si toglie la maglietta, per lui cartellino giallo

32′ Lascia il campo Orcino, al suo posto Revello

29′ Giallo per Orcino

27′ Triplo cambio: per la Carcarese Basso per Zizzini, per l’Aurora escono Di Natale e Pesce, al loro posto entrano Laudando e Riolfo

25′ Brividi per la Carcarese: cross teso di Nonnis dalla sinistra, Giribaldi chiama il pallone, ma Moresco interviene rischiando l’autorete

21′ GOOOOOOOOOOOL! Cross di Brovida dalla sinistra, conclusione di Alò respinta dalla difesa, ci riprova il centrocampista biancorosso che la seconda volta centra la porta. Per lui secondo gol in due partite

19′ Palla perfetta di Zizzini per Brovida che tenta il tiro, ma viene respinto da un gran intervento di Di Noto

18′ Secondo cambio per l’Aurora: Russo per Berta

16′ Rientro dall’infortunio per bomber Ferrotti, per lui primi minuti in campionato. A lasciargli il posto De Matteis

14′ Incursione sulla sinistra di Bonificino che dalla linea di fondo serve Zizzini in area, che calcia a colpo sicuro, un difensore devia in angolo

5′ E’ ancora Brovida ad animare una partita in stallo: si accentra dalla destra e lascia partire un diagonale, Ferro intercetta

1′ Via alla ripresa, l’Aurora si gioca la carta Delfino che entra al posto di Muca

SECONDO TEMPO

47′ Termina un primo tempo povero di emozioni

45′ Giallo per Bignoli, duro su Bonifacino

43′ Svarione della difesa biancorossa, Bignoli recupera la palla sulla trequarti e calcia, conclusione deviata in angolo

39′ Brovida riceve in area, controlla e indirizza sul primo palo, grande risposta di Ferro che manda in angolo

30′ La partita ancora non si sblocca, Aurora compatta e Carcarese che crea di più, senza riuscire a trovare la via del gol. Le occasioni maggiori su calci piazzati e tiri da fuori

20′ Si gioca prevalentemente a centrocampo, entrambe le squadre provano a costruire senza però avere grosse chances

10′ Azione personale di Brovida che si accentra liberandosi di due difensori, ma dalla distanza non centra lo specchio

6′ Bella combinazione Bignoli-Berta, quest’ultimo ci prova dal limite, fuori

5′ Occasione su calcio piazzato della Carcarese: corner dalla destra, sull’incornata di Bonifacino indirizzata sul secondo palo arriva Moresco che calcia di prima, ma da due passi spara alto

1′ Si parte alle 15:01

PRIMO TEMPO

Cairo Montenotte. Chiudere il 2021 a punteggio pieno. È questo l’obiettivo della Carcarese, già campione d’inverno del girone A di Prima Categoria. Ma per conquistare la decima vittoria consecutiva dovrà vedersela con l’acerrima rivale di questa stagione: l’Aurora.

Entrambe le formazioni valbormidesi, infatti, occupano i posti alti della classifica: in vetta i biancorossi che fino ad oggi non hanno sbagliato un colpo, al secondo posto i gialloneri che ora si trovano a -7 dal vertice.

Un divario cresciuto nello scorso turno, quando la squadra di Adami ha pareggiato con l’Atletico Argentina. Per l’Aurora, quindi, oggi è fondamentale vincere non solo per ridurre il gap, ma anche per mandare un messaggio forte e chiaro alla Carcarese, fino a qui inarrestabile.

Ci si aspetta dunque un derby ricco di emozioni ed agonismo sia per il campanilismo tra le due città che per l’importanza della posta in palio. In caso di successo, infatti, i biancorossi andrebbero a +10 ad una sola giornata dal termine del girone di andata, un distacco importante per affrontare poi il ritorno.

Sicuramente, però, non avranno vita facile. L’Aurora, fin qui imbattuta al Lionello Rizzo (3 vittorie e 1 pareggio), sarà agguerrita e di fronte al suo pubblico vuole chiudere il bellezza questo strano 2021.

FORMAZIONI

AURORA: Ferro, Di Natale, Nonnis, Piccardi, Di Noto, Ognjanovic, Pesce L., Rebella, Berta, Bignoli, Muca. A disp.: Pesce J., Pisano, Riolfo, Russo, Delfino, Briano L., Pizzolato, Roveta, Laudando. All. Simone Adami

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Mombelloni, Croce, Spozio, Moresco, Alò, Orcino, De Matteis, Zizzini, Brovida. A disp.: Briano A., Basso, Canaparo, Marini, Revello, Vero, Volga, Ferrotti, Manti. All. Loris Chiarlone

ARBITRO: Alessandro Di Maria di Chiavari