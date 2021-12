Prima Categoria, Castiglia sotto l’albero per la Carcarese? Il centrocampista potrebbe tornare a vestire biancorosso

Carcare. Una carriera culminata da grandi soddisfazioni che potrebbe continuare da dove tutto ebbe inizio. È facilmente annunciabile in questa maniera il possibile ritorno di Luca Castiglia in quel di Carcare con la maglia della Carcarese, società con cui già dalle giovanili il centrocampista classe ‘89 aveva messo in mostra il proprio grande talento.

Torino, Empoli, Salernitana, Reggiana, Cesena, Spal, Vicenza, Pro Vercelli, Padova e Modena, queste alcune tra le squadre con le quali Castiglia ha maturato la propria esperienza tra Serie B e Serie C, il tutto senza dimenticare le due presenze con la Juventus oltre all’esordio in un match della fase a gironi della Champions League.

Circa mezz’ora fa ecco la notizia bomba resa nota dal profilo social della Carcarese, società con cui appunto il centrocampista mosse i primi passi nel mondo del calcio: i biancorossi sarebbero disposti ad accogliere nuovamente il calciatore a braccia aperte. Già presidente onorario dei biancorossi, Castiglia oltre allo scendere in campo potrebbe ricoprire anche qualche ulteriore incarico societario.

Un fantastico regalo di Natale dunque per i supporter della Carcarese, una notizia che, qualora venisse ufficializzata, darebbe grande lustro anche al calcio provinciale savonese. Al momento resta una suggestiva indiscrezione, per saperne di più l’appuntamento è rimandato al 2022.