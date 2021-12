Prima Categoria “B”: Vadese e Quiliano&Valleggia travolgono Letimbro e Speranza

Savona fermo ai box causa Covid, Sampierdarenese a riposo. Per una domenica nessun aggiornamento da registrare circa la sfida al vertice, sfociata anche in polemiche fuori dal campo. Riflettori puntati, dunque, sulla lotta per entrare ai play off e su quella per uscire dai play out. Per quanto concerne il primo obiettivo, la squadra che seguiva in classifica, il Quiliano&Valleggia, ha superato con ben quattro goal di scarto lo Speranza. Stesso discorso per Vadese-Letimbro, con gli uomini di Saltarelli capaci di imporsi 6 a 0. Lato genovese, San Cipriano e Campese hanno consolidato la loro posizione nella griglia degli spareggi promozione con due successi netti. Male anche il Città di Cogoleto, battuto dalla Vecchiaudace.

La classifica: Sampierdarenese e Savona 24; San Cipriano 21; Campese e Quiliano&Valleggia 19; Speranza 17, Vadese e Pra FC15; Pro Pontedecimo 14; Letimbro 13; Vecchiaudace 12; Città di Cogoleto 4; Fegino 3.

Speranza 1 (Cham) – Quiliano&Valleggia 5 (Fiori, Carocci, Grippo, Saino, Salutario)

Speranza: Giacchello, Sciutto, Orsolini, Titi, Boccardo, Ranne, Conti, Cham, Intili M, Sabally, Di Nardo. A disposizione: Selimaj, Zoppi, Scarfò, Pasquino, Sivori, Venturino, Cirillo, Leone, Albamonte. Allenatore: Girgenti.

Quiliano&Valleggia: Cambone, Fiori, La Piana, Bondi, Fabbretti, Carocci, Vezzolla, Magnani, Bazzano, Grippo, Saino. A disposizione: Bruzzone, Rebizzo, Ottonello, Russo, Salutario, Intili L, Perrone, Armellino. Allenatore: Ferraro.

Vadese 6 (Ninivaggi 3, Piu 3) – Letimbro 0

Vadese: Provato, Crocilla, Scimeni, Brondo, Suetta, Signori, Uruci, Mandaliti, Piu, Salis e Ninivaggi. A disposizione: Tregambe, Appice, D’anna, Cavalleri, Leskaj, Tatti, Mori, Tona, Brando. Allenatore: Saltarelli.

Letimbro: Calcagno, Penna, Calabrò, Frumento, Rossetti, Valdora, Molinari, Murialdo, Vario, Pescio e Giusto. A disposizione: Pelosin, Mellogno, Gallione, Cerato, Odenato, Lamberti, Micheletti, Siccardi, Albanese. Allenatore: Oliva.

Città di Cogoleto 1 (Rebagliati) – Vecchiaudace 3 (Cipollone 2, Gualdi)

Città di Cogoleto: Lucchetti, Mastrolilli, Siri, Caroglio, Maragliano, Revello, Grezzi, Socchia, Rebagliati, Menoni, Iadanza. A disposizione: Santoro, Crubellati. Allenatore: Travi.

Vecchiaudace: Alesso, Persiani, Carrus, Muratore, Cavicchioli, Mineo, Rondoni, Pastore, Pili, Gualdi, Cipollone. A disposizione: Colombo, Pisani, Valle, Noris, Fernandez, Costa. Allenatore: Messina.

San Cipriano 3 (Vulpes, Lalli, Paolessi) – Pro Pontedecimo 0

San Cipriano: Carbone, Villa, Sigona, Vargiu, Merlo, Guida, Saulle, Vicini, Vulpes, Olanda, Lalli. A disposizione: Semino, Montecucco A, Pozzati, Montecucco M, Rosasco, Paolessi, Lipani. Allenatore: Siri.

Pro Pontedecimo: Pelizza, Tirasso, Dellepiane, Mazzarello, Balestrero, Barabino, Bassi, Fravega, Riva. A disposizione: Bruzzone, Friscione, Zannoni, Giancotti, Pazienti, Raschella, Ferretti, Micalizzi, Bui. Allenatore: Danovaro.

Campese 8 ( – Fegino 1