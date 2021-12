Prima Categoria “B”, la webcronaca del match play off tra Speranza e Quiliano&Valleggia

SPERANZA 1 (52′ Cham) – QUILIANO&VALLEGGIA 3 (16′ Fiori, 26′ Carocci, 43′ Grippo)

54′ Ancora Cham, questa volta non riesce a sfondare ma costringe al falli da ammonizione Fiori.

53′ Corner battuto corto dal Quiliano per liberare al tiro Carocci. Conclusione respinta in corner da Giacchello.

52′ Goal dello Speranza! Cham è freddo, pallone centrale con Cambone tuffatosi sulla destra.

50′ Inizio in attacco per lo Speranza. Cham entra in area e viene toccato fallosamente da Bondi. Questa volta è rigore.

45′ Si riparte con gli stessi 22 in campo.

Secondo tempo

47′ Si chiude un primo tempo nel quale il Quiliano&Valleggia ha meritato il vantaggio. Lo Speranza può rammaricarsi perché nel giro di pochi minuti non si è visto assegnare un penalty che l’avrebbe potuto portare sul 2 a 1 e ha dovuto soccombere alla punizione calciata con precisione da Grippo.

43′ Tris del Quiliano! La punizione viene affidata a Grippo, che calcia sul palo alla sua destra lasciando di sasso Giacchello. Alla ripresa del gioco, animi un po’ surriscaldati in occasione di un fallo. Ammonito Cham dello Speranza.

42′ Giallo per Sabally, che spinge Bazzano al limite dell’area.

39′ Fiori respinge di testa un cross proveniente dalla destra. Respinta corta, sfera nei piedi di Cham, che però “strozza” la conclusione non inquadrando la porta.

36′ Cham si invola sulla fascia bruciando Bondi. Entrato in area, viene atterrato. L’arbitro, forse non ben posizionato, non indica il dischetto non ravvisando un rigore abbastanza solare.

30′ Girgenti prova a invertire gli esterni d’attacco. Di Nardo migra a destra, Cham a destra.

26′ Raddoppio del Quiliano&Valleggia! Gli ospiti pressano alto e recuperano un pallone all’altezza della lunetta. Bazzano apre a beneficio di Carocci che, da appena dentro l’area, fa partire un diagonale che non lascia scampo a Giacchello.

24′ Giacchello respinge un tiro, palla rimane in area. Vezzolla prova a ribadire in rete ma la conclusione viene respinta. Il Q&V reclama un calcio di rigore.

23′ Recupero palla alto dello Speranza. Cross in mezzo per Di Nardò, che fa a sportellate con il marcatore. L’uscita di Cambone pone fine al duello.

21′ Bazzano in area calcia con forza pallone ribattuto. Lo Speranza ha avuto subito l’occasione per pareggiare con un’azione confusa in area risolta poi dalla difesa del Quiliano.

16′ Quiliano&Valleggia in vantaggio! Grande azione del Q&V che parte da dietro coinvolgendo anche Cambone. Costruzione con qualche brivido con lo Speranza vicino al recupero palla. La Piana, terzino sinistro, va dentro il campo e allarga sulla destra. La sgroppata di Fiori viene premiata. L’esterno quilianese si incunea in area e trafigge Giacchello sul palo più vicino.

12′ Buona chance per il Quiliano. Bazzano ricevuto dalla sinistra in area. Riesce a girarsi e a calciare incrociando. Conclusione debole e fuori misura.

6′ Nessuna occasione nei primissimi minuti. Bella cornice di pubblico grazie alla piccola ma focosa tifoseria del Quiliano&Valleggia. Come prevedibile, entrambe le squadre provano a costruire.

4′ Intili M prova a impensierire Cambone. Conclusione fuori.

3′ Carocci ci prova da fuori area. Palla alta sulla traversa. Speranza schierata sulla carta con il 3-4-3 sebbene la squadra di Girgenti sia sempre molto “liquida”.

1′ L’arbitro Germano fischia l’inizio della gara. Quiliano in divisa bianca con dettagli rossi. Modulo 4-4-2 per Ferraro, con Grippo centrale di difesa.

Primo tempo

Speranza: 1 Giacchello, 2 Sciutto, 3 Orsolini, 4 Titi, 5 Boccardo, 6 Ranne, 7 Conti, 8 Cham, 9 Intili M, 10 Sabally, 11 Di Nardo. A disposizione: 12 Selimaj, 13 Zoppi, 14 Scarfò, 15 Pasquino, 16 Sivori, 17 Venturino, 18 Cirillo, 19 Leone, Albamonte. Allenatore: Girgenti.

Quiliano&Valleggia: 1 Cambone, 2 Fiori, 3 La Piana, 4 Bondi, 5 Fabbretti, 6 Carocci, 7 Vezzolla, 8 Magnani, 9 Bazzano, 10 Grippo, 11 Saino. A disposizione: 12 Bruzzone, 13 Rebizzo, 14 Ottonello, 15 Russo, 17 Salutario, 18 Intili L, 19 Perrone, 20 Armellino. Allenatore: Ferraro.

Santuario di Savona. Diciassette punti lo Speranza, sedici il Quiliano&Valleggia. Con Savona e Sampierdarena ferme, questo è il big match prenatalizio. Due squadre con un’identità di gioco chiara e per certi aspetti simile che sono entrate nella griglia play off e intendono rimanerci.