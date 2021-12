Prima Categoria “B”: la Vadese affronta la Letimbro per allontanare la zona playout: non perderti la cronaca in diretta

Risultato: Vadese 5-0 Letimbro (6’, 8’ Ninivaggi, 12’, 16’, 26’ Piu) [Live]

Quiliano. Oggi allo stadio Picasso va in scena uno dei match validi per la dodicesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Ad affrontarsi per centrare una vittoria scacciapensieri si affrontano Vadese e Letimbro, due ottime formazioni volenterose di raggiungere il prima possibile l’obiettivo salvezza.

Le formazioni

I padroni di casa guidati da mister Saltarelli si schierano con Provato, Crocilla, Scimeni, Brondo, Suetta, Signori, Uruci, Mandaliti (C), Piu, Salis e Ninivaggi.

A disposizione ci sono Tregambe, Appice, Dianna, Cavalleri, Leskaj, Tatti, Mori, Tona e Brando.

I gialloblù allenati da mister Oliva rispondono invece con Calcagno, Penna, Calabrò, Frumento, Rossetti, Valdora, Molinari, Murialdo, Vario, Pescio e Giusto.

In panchina si accomodano Pelosin, Mellogno, Gallione, Cerato, Odenato, Lamberti, Micheletti, Siccardi e Albanese.

La cronaca

Alle 14:28 pronti via e sono subito gli azzurrogranata a cercare con insistenza la via della rete: difende la Letimbro

Al 6’ cambia immediatamente il risultato: Ninivaggi concretizza tutta la voglia di far bene dei padroni di casa accentrandosi fulminando un incolpevole Calcagno: è 1-0 Vadese!

All’8’ è già raddoppio per gli uomini di mister Saltatelli. Uno scatenato Ninivaggi su punizione pennella una splendida traiettoria su cui nulla può l’estremo difensore ospite: è 2-0 Vadese al Picasso!

Al 12’ cambia ancora il risultato: la Letimbro non riesce a reagire continuando a soffrire le ottime trame di una Vadese in stato di grazia. Piu di testa approfitta cosí di una marcatura inesistente da parte della retroguardia avversaria, questo superando un nuovamente incolpevole Calcagno: è 3-0 al Picasso!

Al 16’ anche per Piu è doppietta personale. L’attaccante azzurrogranata, approfittando di un ottimo suggerimento di Crocilla, fa gioire ancora o propri tifosi: è 4-0 Vadese!

Al 17’ Maurizio Oliva prova a correre ai ripari operando una sostituzione: Albanese entra al posto di un inesistente Calabrò

Al 20’ i gialloblù tentano di riemergere ancora attraverso un cambio: Cerato preleva un Vario in difficoltà

Al 26’ è ancora show azzurrogranata. Uno scatenato Salis propizia nuovamente un cross pennellato per Piu il quale, di testa, fa impazzire i tifosi locali: tripletta personale e 5-0 Vadese!

Al 32’ Provato risolve respingendo con i pugni una situazione complicata

Termina così 5-0 senza ulteriori emozioni un primo tempo davvero spumeggiante, una prima frazione divertentissima dominata da una Vadese in stato di grazia. A questo punto limitare i danni diventerà probabilmente l’obiettivo della Letimbro, squadra apparsa totalmente sorpresa dalla prestazione messa in campo dagli agguerriti avversari.

Alle 15:21 prendono il via i secondi 45’ con la Letimbro che tenta di riaprire il match. Undici iniziale confermato per la Vadese, nei gialloblù si ricordano invece gli ingressi in campo di Albanese e Cerato al posto di Calabrò e Vario