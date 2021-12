Prima Categoria “B”: la Letimbro vince il derby con lo Speranza, Sampierdarenese batte Vadese

La copertina del turno odierna va di diritto alla Letimbro. La squadra gialloblù si è infatti aggiudicata grazie a un gol al settantesimo di Siccardi il derby del Santuario contro lo Speranza. Successo fondamentale in chiave classifica e giunto contro una formazione che stava vivendo un momento di forma invidiabile. La Sampierdarenese ha ripreso la marcia dopo due stop consecutivi vincendo sul campo della Vadese. Situazione di classifica che comincia a farsi deficitaria per gli azzurrogranata, a pieno titolo invischiati in zona play out. Nei derby genovesi, pirotecnico 3 a 3 tra Pra e Vecchiaudace, poker del San Cipriano sul Fegino e del Pro Pontedecimo sul Città di Cogoleto.

La classifica in attesa del posticipo tra Savona e Quiliano&Valleggia:

Sampierdarenese 22; Savona 19; Campese 16, Pra e San Cipriano 15; Pro Pontedecimo e Speranza 14; Letimbro e Quiliano&Valleggia 13; Vecchiaudace e Vadese 9; Città di Cogoleto 4; Fegino 3.

Speranza 0 – Letimbro 1 (Siccardi)

Speranza: Giacchello, Sciutto, Orsolini, Titi, Boccardo, Cirillo, Conti, Cham, Intili, Sabally, Di Nardo. A disposizione: Siri, Palmiere, Scarfò, Pasquino, Albamonte, Venturino, Certomà, Greppi, Canevari. Allenatore: Girgenti.

Letimbro: Calcagno, Penna, Giusto, Frumento, Rossetti, Valdora, Molinari, Murialdo, Siccardi, Pescio, Albanese. A disposizione: Mellogno, Gallione, Calabrò, Odenato, Lamberti, Micheletti, Cerato. Allenatore: Oliva.

Vadese 1 (Salis) – Sampierdarenese 3 (Chiarabini, Gesi, Gesi)

Vadese: Provato, D’Anna, Appice, Brondo, Suetta, Salis, Tona, Mandaliti, Piu, Giannone, Ninivaggi. A disposizione: Ceraolo, Venneri, Signori, Cavalleri, Tatti. Allenatore: Saltarelli.

Sampierdarenese: Lo Vecchio, Gallo, De Moro, Pugliese, Musiari, Mastrogiovanni, Chiarabini, Morani, Gesi, Costa, Pittaluga V. A disposizione: Pittaluga A, Firrarello, Percivale, Cadenasso, Cornero, Baghino, Biagini, Signorastri. Allenatore: Oliva.

Città di Cogoleto 0 – Pro Pontedecimo 4 (Raganini, Pasti, Riva, Barabini)

Città di Cogoleto: Lucchetti, Santoro, Siri, Caroglio, Caviglia, Socchia, Grezzi, Grandoni, Menoni, Cozzi, Revello. A disposizione: Perata, Dibennardo, Mastrolilli, Camogli, Iadanza, Ferrero, Leone. Allenatore: Travi.

Pro Pontedecimo: Pelizza, Tirasso, Dellepiane, Mazzarello, Balestrero, Ferretti, Pazienti, Fravega, Riva, Pasti, Raganini. A disposizione: Friscione, Giancotti, Zannoni, Piccaluga, Micalizzi, Barabino, Bassi, Gagliano, Bui. Allenatore: Danovaro.

San Cipriano 4 (Vulpes, Vulpes, Vicini, El Atiki) – Fegino 0

San Cipriano: Carbone, Villa, Sigona, Pozzati, Merlo, Guida, Saulle, Sacchi, Vulpes, Olanda, Vicini. A disposizione: Semino, Montecucco A, El Atiki, Montecucco M, Rosasco, Lipani, Lalli. Allenatore: Siri.

Fegino: Botticelli, Rissotto, Grillo, Nasiti, Lebole, Lubello, Parodi, Velonà, Sironi, Casanova, Mirabelli. A disposizione: Marcenaro, Angilella, Venturini. Allenatore: Napoli.

Vecchiaudace 3 (Pili, Pili, Canton) – Pra 3 (Carvelli, Gatto, La Rosa)