Porti, Paita: “Sospensione sciopero risultato importante”

Liguria. “La sospensione dello sciopero proclamato per domani dai sindacati portuali è un risultato importantissimo per il funzionamento del sistema logistico italiano il cui merito va, in gran parte, al costante dialogo della vice-ministra del Mims Teresa Bellanova e al senso di responsabilità dimostrato dai sindacati’. Lo dichiara Raffaella PAITA, presidente della commissione Trasporti della Camera, a proposito dell’accordo raggiunto tra ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e Cgil-Cisl-Uil.

“E’ infatti grazie al lavoro svolto da Teresa Bellanova e dai rappresentanti dei lavoratori portuali che si sono potuti individuare con chiarezza le principali difficoltà del settore e insieme i canali istituzionali attraverso cui superarle – dice Paita – L’idea di un tavolo permanente aperto anche a tutti i soggetti interessati può essere importante per affrontare in modo strutturale il tema della competitività, le inadeguatezze infrastrutturali di alcuni scali italiani, il problema degli investimenti necessari per rilanciare la competitività del sistema portuale, la richiesta sindacale di considerare gravoso e usurante il duro lavoro da chi opera sulle banchine”.

“Siamo convinti che quello dimostrato oggi sia lo spirito giusto per raggiungere i risultati prefissati. Ora serve il massimo impegno da parte di tutti, anche del Parlamento, ma gli obiettivi sono a portata di mano” conclude Paita.