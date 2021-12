Pontinvrea. Incidente stradale nella mattinata odierna. È accaduto intorno alle 7,30, nella frazione di Giovo Ligure.

Stando a quanto riferito, il guidatore di una minicar ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato su un fianco.

Sul posto è intervenuta la croce bianca di Mioglia. La minicar è stata rimessa in carreggiata e, per fortuna, il conducente ha riportato solo lievi ferite: è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.