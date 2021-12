Politica, il vicepresidente Bonasera saluta palazzo Nervi: “Lascio una Provincia più forte”

Savona. “Il prossimo 18 dicembre con l’elezione del nuovo Consiglio Provinciale scadrà il mio mandato di vicepresidente della Provincia con delega all’Edilizia Scolastica. Ringrazio il mio partito per avermi inserito, nel 2019, tra i candidati, ringrazio chi mi votò, risultando quarto degli eletti, ringrazio per la fiducia accordatami dal presidente della Provincia Pierangelo Olivieri”.

Così Francesco Bonasera si prepara a lasciare Palazzo Nervi dopo 5 anni di mandato e non mancano i ringraziamenti e il bilancio di quanto fatto.

“Il mio pensiero – dice – va anche e soprattutto a tutti i miei collaboratori con i quali ho lavorato a stretto contatto in questi anni difficili a causa della pandemia. Sicuramente lascio una Provincia più forte grazie ai trasferimenti dello Stato, iniziati con il Governo ‘gialloverde’ e poi proseguiti”.

“Proprio durante l’emergenza – prosegue Bonasera – sia atmosferica che sanitaria abbiamo visto come le Province siano un anello indispensabile di congiunzione tra territorio ed istituzioni, mi auguro che presto sia rivista la legge e che il nostro ente, come gli altri, possa ritornare ad avere un ruolo istituzionale diretto”.

“In questi quasi tre anni abbiamo realizzato e concluso tante opere mi resta però un unico rimpianto: non essere riuscito, a causa delle resistenze e del mancato interesse da parte delle istituzioni scolastiche savonesi, a destinare il ‘Varaldo’ come succursale di un Istituto secondario savonese, visto la carenza di spazi soprattutto rilevata in alcuni istituti. La provincia avrebbe volentieri affrontato un sacrificio simile togliendo dal mercato tale fabbricato. Invito il mio successore a riprovarci”.

“Infine – aggiunge il vicepresidente – due parole sul Patrimonio, settore anche da me seguito. Grazie alla convention organizzata a dicembre scorso, abbiamo fatto ritornare un po’ di interesse verso i nostri immobili “disponibili” ed ecco che abbiamo alienato: un fabbricato a Varazze; l’immobile di Via Trilussa; l’incubatoio di Bormida (trasferito a Regione Liguria). Il tutto porterà nelle casse provinciali circa 1.100.000 Euro che saranno investiti nelle scuole e nelle strade del nostro territorio”.

Per quanto riguarda l’edilizia scolastica diversi in lavori ancora in programma, elencati dallo stesso Bonasera.

LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE

– Liceo “O. Grassi” Savona – ala vecchia Interventi di miglioramento sismico euro 800.000,00

– Lice “Issel” di Finale Ligure – Interventi di miglioramento sismico euro 800.000,00

– Istituto Secondario Superiore “Giancardi – Galilei – Aicardi” – sez. alberghiero – Interventi di adeguamento sismico euro 800.000,00

– Rifacimento parziale impianto elettrico plesso scolastico via alla Rocca – Savona euro 100.000,00

– Sostituzione serramenti plesso via alla Rocca – Savona euro 120.000,00

– Realizzazione nuove aule emergenza Covid – plesso via alla Rocca – Savona (lavori in fase completamento) euro € 124.350,00

– Interventi di risanamento igienico sanitario Istituti scolastici euro 70.000,00

LAVORI IN FASE DI AGGIUDICAZIONE

– Risanamento servizi igienici Istituti scolastici provinciali euro 150.000,00

– Lavori di sostituzione serramenti presso il Plesso scolastico di via alla Rocca in Savona euro 200.000,00

– Palestra di via Don Bosco in Savona – Adeguamento alle norme di prevenzione incendi euro 150.000,00