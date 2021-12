Polisportiva del Finale, al via la raccolta fondi per l’acquisto di tre nuovi defibrillatori

Finale Ligure. La Polisportiva del Finale ha bisogno di tre nuovi defibrillatori.

“Da sempre la vostra sicurezza e quella dei nostri impianti sportivi, è al primo posto tra i nostri obiettivi – fanno sapere in una nota dalla Polisportiva finalese -. Per Natale, fai un piccolo gesto. Aiutaci a raccogliere quanto necessario per garantire a tutti i nostri atleti, che siano bambini, ragazzi, adulti, anziani, atleti, collaboratori, istruttori, dirigenti, ma anche spettatori, di poter essere cardio-protetti! Servono 4.000,00 euro”.

Come fare? E’ attiva da oggi, giovedì 2 dicembre 2021, la raccolta fondi online su gofundme. È possibile donare una piccola somma oppure aiutare anche solo condividendo la raccolta fondi.

“Un dono fatto col cuore e per il cuore, (anzi per un cuore cardio-protetto) che ci aiuta a proteggere anche la cittadinanza. Infatti, uno di questi tre defibrillatori, verrà installato all’aperto, presso il Campetto Rosso di Via Dante a Finale Ligure e sarà quindi a disposizione di tutti! Gli altri due verranno invece installati presso il Bocciodromo di Finapia, di nostra nuova gestione e presso la palestra Comunale di Tovo San Giacomo, dove non è stato più ritovato quello installato in precedenza e dove sono attivi diversi nostri corsi, e fanno ginnastica i bambini delle scuole comunali” concludono dalla polisportiva.

Per partecipare alla raccolta fondi online su gofundme cliccare qui.