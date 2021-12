Pnrr, Albenga pronta ad intercettare i fondi per manutenzioni e grandi opere

Albenga. Il Comune di Albenga è pronto a intercettare i fondi Pnrr necessari a eseguire grandi opere importanti per la città.

Ieri il dirigente dell’ufficio tecnico Chiara Vacca e il funzionario Graziano Floccia hanno avuto modo di partecipare ad un webinar sul questo tema, confrontandosi con altre realtà comunali e con i tecnici ministeriali i quali hanno manifestato piena disponibilità ad affiancare e sostenere i Comuni nelle diverse fasi di accesso ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

“L’amministrazione Tomatis, in continuità con l’amministrazione Cangiano, è stata quella che ha ottenuto più risorse dai fondi statali proponendo importanti progetti che hanno cambiato e cambieranno il volto della città. Oltre alle somme ottenute per interventi annuali come ad esempio il ripascimento stagionale, la sicurezza idrogeologica e molto altro, Albenga, negli ultimi anni, è riuscita a intercettare le risorse per altri interventi”.

Ad esempio il primo ed il secondo lotto del Progetto Moli: “Circa 5 milioni di euro che hanno permesso l’allungamento dei moli presenti in viale Che Guevara e il ripascimento strutturale tra gli stessi. Il secondo lotto, che partirà il prossimo anno, prevede l’allungamento di ulteriori 10 metri dei moli già realizzati e l’adeguamento di un ulteriore molo lato Ceriale oltre al ripascimento strutturale. Importante inoltre la realizzazione di strutture a protezione dello sbocco a mare di tre rii minori tra l’Antognano e il Carenda spesso oggetto di insabbiamento a causa dell’azione del mare”.

Altri 6,5 milioni serviranno per il primo e secondo lotto della messa in sicurezza di rio Fasceo e Carendetta: “I fondi saranno usati per eseguire importanti opere di messa in sicurezza idrogeologica del territorio. Terminato il primo lotto si stanno espletando le procedure per l’affidamento dei lavori del secondo lotto che prevede la prosecuzione dell’intervento verso monte sia sull’asta del rio Fasceo (per una lunghezza complessiva di circa 630 metri) che su quella del rio Carendetta (circa 500 metri), a partire dalla confluenza tra i due corsi d’acqua e procedendo verso monte fino al raggiungimento della strada provinciale. Si procederà inoltre al completamento delle opere sul torrente Carenda, realizzate parzialmente nell’ambito del primo stralcio, con allargamento delle sezioni idrauliche in corrispondenza della confluenza con il rio Fasceo. L’intervento consentirà di aumentare notevolmente l’estensione delle zone perifluviali idraulicamente sicure, attraverso l’adeguamento delle sezioni idrauliche”.

Un altro milione e 600 mila euro saranno destinati a “interventi di adeguamento antisismico del liceo Bruno (350mila euro), adeguamento antincendio delle Paccini (650 mila euro), adeguamento e messa a norma delle scuole di via degli Orti (680 mila euro). Infine, ci sono i 10 milioni di euro ottenuti durante l’amministrazione Cangiano per realizzare un vero e proprio campus scolastico e sportivo che diventerà punto di riferimento per l’intero comprensorio. All’inizio del prossimo anno partirà la demolizione dell’ex Caserma Turinetto e, contestualmente partirà la progettazione del nuovo polo scolastico”.

Diversi, inoltre, i progetti già pronti e sui quali sono stati chiesti o si chiederanno finanziamenti. Tra questi: il progetto relativo al collettamento di Vadino redatto dall’ingegner Angelo Gallea per conto del Comune di Albenga. Attraverso tale progetto si riuscirà a raggiungere l’importante obiettivo della depurazione del 100% dei reflui di Albenga; il progetto di adeguamento sismico e antincendio della palestra delle scuole Paccini; il progetto di adeguamento sismico e antincendio dell’asilo nido comunale; il progetto di rigenerazione urbana di Vadino: l’intervento, il cui importo complessivo è stato stimato in investimenti pubblici e privati in 2.483.00 euro, prevede in particolare il recupero dell’ex macello comunale per la formazione di un centro servizi alla fruizione pedonale, escursionistica e ciclabile del sistema dei beni archeologici e storico culturali della via Julia Augusta compresa la formazione di una sede propria per la pedonalità nel tratto terminale della Sp6; il progetto di realizzazione della pista ciclabile che collegherà il centro di Albenga con le frazioni di Leca e Bastia. Quest’opera (del valore di circa 600 mila euro) oltre ad essere particolarmente importante per la viabilità alternativa della città sarà fondamentale anche in prospettiva: la pista ciclabile, infatti, potrà congiungersi all’arteria della Ciclovia Tirrenica infrastruttura che unirà Ventimiglia a Roma e che collegherà tutte le piste ciclabili del territorio in un unico, grande percorso di oltre 1000 chilometri”.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “La nostra amministrazione è stata quella che ha avuto accesso a più finanziamenti per la realizzazione di grandi opere. Consapevoli dell’importanza di non lasciarsi scappare alcuna occasione, abbiamo sempre investito nella progettazione, sia autonomamente che attraverso l’affidamento di incarichi a progettisti esterni. La nostra intenzione è quella di continuare in questa direzione per riuscire ad intercettare, in maniera efficace, i fondi del Pnrr la maggior parte dei quali verranno erogati senza la necessità di avere già una progettazione che sarà realizzata con i finanziamenti tessi. Per il momento, inoltre, gli avvisi sono limitati al tema edilizia scolastica e palestre scolastiche e vi si potrà partecipare fino alla fine di febbraio. Ringrazio gli uffici per la costante collaborazione e il grande lavoro che pongono in essere quotidianamente.”