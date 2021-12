Per le feste in arrivo a Stella Babbo Natale e la Befana

Stella. E’ previsto l’arrivo di Babbo Natale e della Befana a Stella per accogliere come vuole la tradizione le feste natalizie. Ma non solo, anche due concerti, che si terranno sabato 18 dicembre alle 21 nella Chiesa di San Giovanni Battista, a opera dell’associazione Piccola Accademia dell’Arte e uno il 6 gennaio denominato “Concerto Gospel TieniVivaGospel Voices” di Varazze.

Nella giornata di domenica 19 dicembre sono previsti anche i mercatini di Natale che addobberanno via Ottavio Munzio, a Stella San Giovanni, dalle 10 alle 18. Lungo la stessa giornata ci sarà anche la discesa di Babbo Natale in piazza Riccardo Poggi alle 15 e il successivo giro per le vie del noto personaggio delle feste. Per l’occasione, viene allestita anche un’esposizione delle opere del maestro Tony Salem e il ricordo del maestro Renato Piccone.

Nella festa dell’Epifania del 6 gennaio, invece, a far visita a Stella sarà la Befana che arriverà nel campo sportivo di San Bernardo alle 14.30. Nella stessa giornata avverrà anche la premiazione dei contest “Stella illumina il Natale” e “Presepe in famiglia”.