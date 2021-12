Villanova d’Albenga. Agg. ore 23.01 Tanta paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per le persone (sei nuclei familiari) che questa sera si trovavano all’interno dell’edificio – composto da sei appartamenti e due attività al pian terreno – andato in fiamme a seguito di un incendio divampato sul tetto. A causa delle grandi dimensioni della tettoia, lo spegnimento del rogo ha richiesto un importante dispiegamento di forze da parte dei vigili del fuoco (giunti sul luogo dell’incidente con cinque squadre). Le fiamme sono state spente e al momento i soccorritori stanno mettendo in sicurezza l’area. Le strade limitrofe all’abitazione sono state chiuse per scongiurare qualsiasi pericolo per pedoni e veicoli. Le persone evacuate saranno ospitate in parte in una struttura messa a disposizione dal Comune, altre dai parenti. Fine degli aggiornamenti

Intervento dei vigili del fuoco questa sera a Villanova d’Albenga a causa di un tetto andato in fiamme.

L’episodio si è verificato intorno alle 21.30 in un edificio situato nei pressi di Piazza Mazzini.

Sul posto sono immediatamente intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco. Secondo quanto riferito, non risultano persone coinvolte nel rogo. Le famiglie presenti negli appartamenti ai piani inferiori sono state subito fatte evacuare.

LE IMMAGINI DEL TETTO DELL’EDIFICIO IN FIAMME

Tetto in fiamme a Villanova d’Albenga

I soccorritori sono al lavoro per spegnere l’incendio. L’appartamento all’ultimo piano dell’abitazione è stato travolto dalle fiamme. Al momento non è ancora chiara l’origine dell’incidente.