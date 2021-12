Pallavolo, Torneo della Befana: cancellata l’edizione 2022

Alassio. Per il secondo anno consecutivo, il Torneo della Befana di Alassio è stato annullato. L’edizione 2022 non andrà in scena.

La situazione legata alla crescita dei contagi da Covid-19, con il conseguente obbligo di quarantena di numerosi atleti e tecnici, ha reso impossibile lo svolgimento della competizione. Si sarebbe dovuto svolgere da martedì 4 a sabato 8 gennaio.

La 21ª edizione, che era andata in scena da venerdì 3 a domenica 5 gennaio 2019, aveva visto partecipare 96 squadre provenienti da Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Liguria e dalla Costa Azzurra, oltre che da varie località della Liguria, suddivise in cinque categoria. Circa milletrecento tra atleti, tecnici e dirigenti, oltre ad un numeroso seguito di genitori e amici.

La manifestazione, organizzata dall’Asd Alassio Laigueglia Volley Pgs, sotto l’egida di Fipav e Pgs, prevede ogni anno, nel giro di tre giorni, centinaia di partite su campi di gioco dislocati, oltre che ad Alassio, sul territorio da Finale Ligure a Diano Marina, occupando anche gli impianti di Albenga, Borghetto Santo Spirito, Ceriale, Laigueglia, Loano, Ortovero, Pietra Ligure, Loano e Toirano.

Per assistere alla 22ª edizione, quindi, bisognerà attendere gennaio 2023.