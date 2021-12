Pallavolo, Serie C maschile: per l’Albisola Pallavolo Spinnaker termina un 2021 da sogno

Albisola Superiore. È stato un 2021 da incorniciare per il sestetto della Serie C maschile dell’Albisola Pallavolo. Un anno di volley sempre ai vertici, sia nella prima parte (stagione 2020/2021) quando i biancazzurri erano guidati da coach Claudio Agosto sia nella nuova con Elvio Ferrari promosso ad allenare Turco e compagni. A giugno i ragazzi dell’Albisola Pallavolo hanno potuto celebrare il secondo posto in campionato, risultato di prestigio ben oltre gli obiettivi fissati ad inizio anno da una società che comunque non ha mai fatto mancare la fiducia nei propri ragazzi.

In seguito qualche cambiamento in rosa e l’avvicendamento tecnico non hanno modificato l’andamento positivo della squadra. Anzi, la stagione 2021/2022 si è aperta con la bellezza di sei successi in altrettante partite. Diciotto i set vinti, solo tre quelli persi. Chiudere la nuova annata da imbattuti non coincide però con il primo posto per i biancazzurri perché, con una gara in più disputata, Sant’Antonio riesce a precederli di una lunghezza. (La classifica QUI).

In vista del 2022 Turco e compagni potranno dunque pensare in grande, questo per un’Albisola Pallavolo Spinnaker pronta a continuare a stupire inseguendo una promozione tanto inaspettata quanto ora alla portata del sestetto allenato da coach Ferrari.