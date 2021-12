Pallacanestro Vado ed Amatori Savona, premiazione in formato “special edition”

Tortona. Lunedì 6 dicembre, presso il palasport Uccio Camagna di Tortona, sono state premiate le 130 società vincitrici dei rispettivi campionati piemontesi.

Tra queste, erano presenti le società liguri Pallacanestro Vado e Amatori Pallacanestro Savona, premiate per le vittorie dell’Under 15 Eccellenza e del campionato di Serie B femminile con promozione in A2 per la stagione 2020/2021.

A rappresentare la società per questo importante riconoscimento i capitani Matteo Serafini e Marta Franchello insieme al dirigente Stefano Dellacasa e a coach Vito Faranna.

“Premio che estendiamo ad ogni componente delle due squadre protagoniste e a tutti coloro che hanno reso possibile il raggiungimento di questo traguardo” dicono i dirigenti di Pallacanestro Vado ed Amatori Savona, che “ringraziano il Comitato Regionale piemontese per questa grande festa in formato ‘special edition’, una iniziativa volta a rendere omaggio al lavoro svolto dalle società in questo momento delicato per lo sport”.

La targa ricevuta e le immagini della premiazione