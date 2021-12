Pallacanestro Alassio: un fine settimana con tre referti rosa, spicca la vittoria della Serie D

Alassio. Fine settimana con tre referti rosa e uno giallo per la Pallacanestro Alassio, dove la Serie D targata New Basket Abc ottiene la sua prima storica vittoria.

Ecco un resoconto di come è andato il weekend, redatto dalla società alassina.

SERIE D: C’è sempre una prima volta.. e questa è la volta della prima vittoria in Serie D

Prima vittoria per un gruppo giovane con tanto ancora da apprendere contro un BVC Sanremo che ha giocato fino all’ultimo senza mai demordere.

Non sfruttiamo al meglio la nostra velocità e l’1c1 con palla; sono ancora molte le distrazioni e i ritardi difensivi ma il gruppo dimostra volontà di migliorarsi e ora ci godiamo la prima vittoria in questa categoria impegnativa.

ABC ALASSIO 78 – BVC SANREMO 60 (20-13; 45-33; 69-47)

ABC ALASSIO: Revetria 9, Giribaldi 4, Robaldo 8, Mola 13, Lila 1, Arienti 9, Manfredi A. 4, Arrighetti 10, Noumeri 15, Varaldo 3, Bertolino, Iaria 2. All. Ciravegna-Accinelli

UNDER 17 GOLD: con un brutto primo quarto e tanti nostri errori Sarzana vince meritatamente

Al PalaRavizza arriva Sarzana e dopo un brutto primo quarto proviamo a ricucire più volte ma non riusciamo mai a superare la compagine spezzina che allunga meritatamente negli ultimi 5 minuti di gara. La pesante assenza di Leo non puo’ essere una scusante perché con un po’ più di precisione e convinzione la partita poteva benissimo essere raddrizzata…

NEW BK ABC PONENTE 45 – SARZANA 59 (8-21; 24-32; 37-40)

ABC PONENTE: Parodi 13, Maffioli 4, Dimitriu 8, Pezzolo 6, Manzo 6, Marengo 6, Hu 2, Zunino, Lazzari, Ricciardi. All. Ciravegna-Accinelli

UNDER 15: Tutti a referto nella trasferta a Savona

Domenica mattina al PalaPagnini per il gruppo Under 15 che affronta Cestistica Savonese cercando di giocare in un modo più ragionato contro una compagine tattica che ha lottato per tutta la partita.

Portiamo a casa una buona vittoria e diversi spunti per migliorare nei prossimi allenamenti!

CESTISTICA SAVONESE 46 – ALASSIO 94 (14-24; 26-36; 35-52)

ALASSIO: Montagna 4, Naso 12, Maffiola E. 6, Giraldi 4, Di Salvo 4, Donadio 10, Bozzolo 19, Ravina 4, Slanzi 4, Salem 21, Maffiola A. 4, Fatucci 2. All. Devia

UNDER 14: Vinta ma qualche passo indietro rispetto all’esordio

Debutto casalingo per l’Under 14 che controlla l’incontro fin dall’avvio senza, però, mai imprimere il giusto ritmo alla gara contro Uisp Rivarolo Genova che ha il merito di crescere con il passare dei minuti.

Alla fine ne esce una partita poco entusiasmante dove i migliori marcatori risultano essere i due gialloblu sotto leva. Qualche passo indietro rispetto al debutto con Vado ma anche da queste partite si possono trarre i giusti insegnamenti!

Pall. Alassio 58 – Uisp Rivarolo GE 29 (13-3; 30-12; 44-18)

ALASSIO: Merello M. 10, Biraghi 4, Norzi 6, Maffiola A. 14, Lanfredi, Donadio, Vaccarezza 6, Zanelli 8, Fatucci 2, Zerbone 6, Ghiglione 2, Casetta. All. Devia