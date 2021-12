Pallacanestro Alassio, solo vittorie per le formazioni gialloblù

Alassio. Negli ultimi sette giorni le squadre della Pallacanestro Alassio sono risultate tutte vittoriose. Ecco come è andata la settimana con soli referti rosa, nei resoconti redatti dalla società gialloblù.

SERIE D: Iniziamo a prenderci gusto… superato il Follo Spezia per il secondo successo!

Dopo aver vinto, la scorsa giornata, con il BVC Sanremo arriva ad Alassio il Basket Follo. La partita è sempre condotta dai gialloblu nonostante diverse imprecisioni difensive e un gioco non sempre fluido in attacco.

Dopo l’intervallo arriva la reazione degli spezzini ma, nota positiva da sottolineare, la compagine alassina reagisce con buone azioni difensive e maggiore solidità in attacco!

Partita vinta con l’allungo decisivo negli ultimi 5 minuti, segno di una buona maturità per la nostra giovane compagine!

New Bk ABC PONENTE 72 – Bk FOLLO 60

ABC ALASSIO: Venturini, Giribaldi 4, Robaldo, Mola 18, Lila, Arienti 8, Manfredi A. 12, Arrighetti 5, Noumeri 18, Varaldo, Bertolino, Iaria 7. All. Ciravegna-Accinelli

UNDER 19 GOLD: Buona prova, a Genova, con il Cus!

Trasferta a Genova per la compagine gialloblù che va a far visita al Cus.

Dopo un buon primo quarto dove gli alassini giocano di squadra in attacco trovando vantaggio sia dentro l’area che dall’arco dei tre punti stando anche attenti in difesa c’è un secondo periodo che li vede meno attenti nel coprire il contropiede e nei rimbalzi difensivi.

Il terzo quarto vede un avvio incerto ma con il passare dei minuti i gialloblù chiudono la partita ritrovando la giusta attenzione sia nella metà campo offensiva che difensiva.

Nel complesso una buona prestazione considerate anche le assenze di Fousfos, in panchina a seguire i compagni, e dei fratelli Manfredi.

CUS GENOVA 68 – ABC ALASSIO 85 (12-27; 32-44; 50-71)

ABC ALASSIO: Massa 4, Mola 7, Fousfos, Lila 10, Venturini 6, Giribaldi 2, Arrighetti 6, Noumeri 11, Manzo, Robaldo 17, Iaria 3. All. Ciravegna

UNDER 14: In trasferta a Genova bene i quarti dispari.. meno bene quelli pari!

Partita a Genova, in trasferta con Scat, dove i gialloblù giocano bene nel primo e terzo quarto mentre negli altri due cala un po’ l’attenzione… L’aspetto più positivo è la distribuzione dei punti, segno di un discreto gioco di squadra durante tutto l’incontro!

SCAT 41 – PALL. ALASSIO 82 (7-26; 26-37; 31-68)

ALASSIO: Cacciamani 5, Biraghi 8, Norzi, Digitali 8, Lanfredi 2, Donadio 15, Vaccarezza 9, Zanelli 13, Fatucci 4, Di Salvo 4, Ghiglione 2, Pallini 12. All. Devia

UNDER 13: Buona la prima con gli amici di AlbengaCeriale!

Prima di campionato anche per il gruppo Under13 che vince nel debutto contro l’altra compagine del mondo New Basket ABC Ponente, gli amici dell’AlbengaCeriale!

La partita è stata senza interruzioni e con continui ribaltamenti dove in campo c’erano diversi i ragazzi all’esordio dopo un lungo periodo senza partite.

Più del risultato a nostro favore e dei tanti aspetti che ci saranno da migliorare è bello rimarcare il fatto che tutti siano tornati ad assaporare il sano gusto competitivo della partita.

BK ALBENGA 36 – PALL. ALASSIO 67

UNDER 13: Vittoria in trasferta a Imperia con merenda post partita

Bella trasferta a Imperia per l’Under 13 che gioca contro una squadra mai doma e che ha lottato per tutto l’incontro.. In alcuni momenti riusciamo a giocare bene di squadra ma sono tanti gli aspetti da migliorare come è giusto che sia per un gruppo che, non dimentichiamolo, ha passato quasi due anni senza giocare partite!

Una merenda post partita ha concluso una bella domenica pomeriggio!

BK IMPERIA 23 – PALL. ALASSIO 79