Pallacanestro Alassio, sette partite e tanti debutti

Alassio. Vincono l’Under 19 Gold e l’Under 17 femminile, referto giallo per Serie D e Under 15, Under 13 femminile e Esordienti debuttano nella prima partita stagionale. Ecco il resoconto degli incontri giocati dalla Pallacanestro Alassio nei giorni scorsi, redatto dalla dirigenza gialloblù.

SERIE D: ad un passo dal terzo successo nell’ultima partita prima delle festività

Vittoria sfiorata per i gialloblù al PalaRavizza di Alassio.

Una partita fisica, spesso oltre il limite del corretto, ma affrontata dalla nostra giovane squadra in maniera energica e determinata.

Bravi i ragazzi a cambiare in corso il modo di giocare, adattandosi a ciò che veniva concesso che sicuramente non è stato a favore della squadra casalinga.

Sicuramente un miglioramento rispetto alla partita di andata dove lo scarto è stato di 11 lunghezze, considerate anche numerose importanti assenze in questa gara.

ABC ALASSIO 63 – VILLAGGIO BK 66 (17-22; 27-36; 38-49)

ABC ALASSIO: Venturini 4, Giribaldi 1, Robaldo 10, Fousfos 2, Mola 20, Arienti 11, Manfredi A. 2, Arrighetti 2, Varaldo, Bertolino 3, Magaletti 8, Iaria. All. Ciravegna-Accinelli

VILLAGGIO: Baratelli 2, Beltrami 7, Zippo E. 5, Ostigoni 15, Setaro 7, Borella, Zippo D. 1, Ravera, Enoyoze 13, Chiartelli, Toschi 16. All. Canepa

UNDER 19 GOLD: dopo un avvio soft i gialloblù prendono in mano la gara e superano Bordighera

Partita non facile al PalaRavizza dove Bordighera riesce a mettere in difficoltà i gialloblù negli 1contro1 ma il buon gioco di squadra degli alassini permette alla formazione di casa di allungare nel punteggio fino al 71-39 finale.

ABC ALASSIO 71 – BORDIGHERA 39 (19-10; 43-20; 55-30)

ABC ALASSIO: Manzo, Robaldo 9, Massa 7, Mola 15, Fousfos 2, Lila, Venturini 5, Giribaldi 7, Arrighetti 15, Manfredi A. 7, Iaria 2, Hu 2. All. Ciravegna

UNDER 17 FEMMINILE: Buona anche la prima trasferta della stagione. E siamo a due su due

Domenica sera secondo referto rosa per l’under17 femminile targata ABC PONENTE che torna dalla trasferta genovese con due punti conquistati.

Buona prestazione dell’intera squadra, che nonostante il classico inizio un po’ “frenato” riesce pian piano a ingranare la marcia giusta costruendo ottime collaborazioni offensive.

Finalmente si inizia a intravedere anche un atteggiamento un po’ più grintoso in difesa, sicuramente questo può essere un buon punto di partenza ma c’è ancora molto da fare.

San Rocco di Vernazza Meeting 32 – New Basket ABC Ponente 63 (8-18;17-35; 23-46)

ABC: Siccardo B 13, Lila 4, Pittella 4, Siccardo S 13, Michelini 4, Maritano 4, Panizza, Tomatis 21. All. Gasparotto-Accinelli

UNDER 15: Partita difficile ma molto istruttiva a Vado Ligure

Incontro complicato a Vado Ligure per la nostra Under15 che patisce l’intensità, i raddoppi e le tante mani addosso della squadra di casa.

Dopo un inizio difficile i gialloblù fanno vedere qualche cosa di interessante nei quarti centrali prima di cedere più marcatamente nell’ultimo periodo in un partita mai in discussione ma che può essere molto utile se si prende l’incontro odierno per pensare più velocemente durante la gara e se si capisce di far le cose con maggiore energia sia in attacco che in difesa.

PALL. VADO 84 – PALL. ALASSIO 30 (23-6; 41-17; 63-27)

VADO: Marabotto 2, Delfino 2, Gorini 2, Segarich 6, Veirana 14, Patrone 16, Pellegrino 12, Testa 5, Tortora 10, Brancucci 12, Valdora 3. All. Colandrea

ALASSIO: Montagna, Naso, Maffiola E. 8, Giraldi, Digitali 2, Donadio 3, Bozzolo, Ravina, Pallini 6, Vaccarezza, Salem 4, Maffiola A. 7. All. Devia

UNDER 13 FEMMINILE: Prima bella esperienza a Savona

Dopo due anni di poche partite causa pandemia e di gare principalmente miste insieme ai maschi ecco l’esordio dell’Under 13 femminile targata ABC che a Savona ha debuttato nel circuito organizzato dalla Libertas.

Nel 2022 ci saranno altre occasioni per tornei e partite che serviranno a cimentare il gruppo femminile in ottica della partecipazione al futuro campionato Under14.

Con Cestistica Savonese iniziamo con le nostre ragazze un po’ impaurite ma che con il passare dei minuti prendono coraggio anche se alla fine, nonostante una gran bella rimonta, cedono 42-38 che comunque da fiducia per il futuro.

UNDER 13: Partita sofferta e incerta fino all’ultimo con Ospedaletti

Sabato mattina dove arriva a farci visita Ospedaletti. Nella prima partita casalinga, dopo le trasferte di Ceriale e Imperia, i gialloblu soffrono ma lottano fino alla fine in una gara non facile dove la squadra imperiese ci ha messo in difficoltà per tutto l’incontro.

Sono tanti gli aspetti da migliorare e cercheremo di farlo ad allenamento ma il tempo è dalla nostra parte e ora ci godiamo le vacanze di Natale.

PALL. ALASSIO 60 – OSPEDALETTI 48

ESORDIENTI: Prima di campionato, con Maremola, anche per il gruppo 2010-11

Esordio in una partita di 5c5 e con i canestri ad altezza regolare per tanti dei mini cestisti scesi in campo questo pomeriggio al PalaRavizza!

Il regolamento di quest’anno prevede sei tempi da sei minuti con punteggio azzerato ogni tempo; alla fine riusciamo a vincere i tempi ma la cosa più bella è aver iniziato anche con questa annata il magico percorso che dal minibasket porta al basket giovanile.