Ospedale Albenga, Ciangherotti (FI): “La comunità albenganese pretende un pronto soccorso funzionante”

Albenga. “Ospedale di Albenga senza un vero pronto soccorso gestito da medici specializzati in emergenza? Anche no. La comunità albenganese pretende un pronto soccorso vero e funzionante e non si accontenta di un ambulatorio gestito dai medici della mutua, al quale si potrà accedere solamente pagando il ticket, perchè si tratta di un servizio per codici bianchi. Un declassamento che è stato accolto con soddisfazione solamente dal sindaco di Albenga Riccardo Tomatis. Questa è solo una soluzione tampone che è destinata comunque a fare acqua da tutte le parti”. Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga, nel suo intervento durante la riunione della commissione sanità in Comune ad Albenga allargata ai sindaci del comprensorio, ha illustrato la sua teoria.

“Il nostro ospedale sta attraversando un periodo di impoverimento iniziato proprio dal Pronto Soccorso quando la giunta Burlando ha deciso di trasformarlo in un Punto di Primo Intervento. Come se non bastasse – ha proseguito Ciangherotti – il governatore della Liguria Giovanni Toti lo ha trasformato in un ambulatorio per codici bianchi. Il nostro Ospedale è in fin di vita, in rianimazione. Ora è stata trovata la strada per garantirne la sopravvivenza, ma non possiamo cantare vittoria come invece ha fatto e continua a fare il nostro sindaco. Non mi sento di definire questo servizio come punto di primo intervento bianco o come punto di primo intervento con medici di base come lo ha definito il sindaco Tomatis”, ha affermato il consigliere di Forza Italia.

“La normativa in materia è chiarissima e lo definisce ambulatorio per codici bianchi che è ben diverso da un punto di primo intervento che certamente non può essere paragonato ad un pronto soccorso come quello del Santa Corona perché non è dotato di reparti ad esso collegati. Ma va anche precisato che il punto di primo intervento è comunque da considerare la spina dorsale di un ospedale per essere mantenuto in vita”.

“La soluzione per migliorare il servizio, sperando in una trasformazione in pronto soccorso e in un potenziamento dell’ospedale, progetto che esiste dal 2008, c’è ed esiste e va messa in pratica: come sono stati trovati sette medici specializzandi per l’anestesiologia del Santa Corona di Pietra Ligure si trovino specializzandi dell’emergenza da destinare al punto di primo intervento di Albenga. Solo in questo modo sarà possibile garantire un servizio efficiente per la comunità albenganese”.