Ora disponibile il calendario 2022 della Croce Bianca di Savona

Savona. Lunedì 13 dicembre, in occasione della Fiera di Santa Lucia che vedrà il centro di Savona attraversato dal tradizionale mercato all’aperto, la Croce Bianca di Savona offre dalle 8 alle 20 assistenza con ambulanza.

All’angolo tra via Paleocapa e piazza Mameli, inoltre, sarà allestito un banchetto con gazebo dove sarà possibile ritirare il calendario 2022 della Croce Bianca di Savona. Il calendario racconta con immagini di qualità l’impegno quotidiano e storico di tutti i militi e di tutte le militesse della pubblica assistenza.

Oltre questa giornata, verrà allestito in corso Italia (di fronte alla libreria Ubik) un banchetto con gazebo sabato 18 dicembre dalle 9.30 alle 18.30. Qui sarà possibile, per chi volesse, offrire una donazione per sostenere le attività della Croce Bianca di Savona e ritirare il calendario 2022.