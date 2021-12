Onzo, il consigliere di minoranza Arnaldi al sindaco: “Per contenziosi e liti 15 mila euro, zero per le luci di Natale”

Onzo. “Quest’anno l’amministrazione Bottello prevede di spendere 15.275,47 euro in liti e contenziosi legali, tremila euro in più rispetto all’esercizio precedente, e zero per ricordare il messaggio profondo del Natale: per il secondo anno di fila il Natale di Onzo sarà buio, o meglio illuminato solo dalle luci dei privati”.

“In realtà quest’anno è anche peggio: il sindaco ha deciso di illuminare solo i Palazzi Comunali”, dichiara il capo dell’opposizione Giuliano Arnaldi che in Consiglio Comunale commenta cosi: “A volte, signor sindaco, i piccoli gesti parlano più di mille parole: ad oggi mi pare che in occasione delle festività natalizie lei abbia fatto illuminare solo i Palazzi Comunali. Spero che provvederà a portare la luce del Natale in tutto il paese. La luce del Natale non dovrebbe essere appannaggio degli eletti, ma patrimonio di speranza per una intera comunità. Comune, Comunità. Quando queste parole prendono significati contrastanti il problema si fa serio”.

La polemica sulle luminarie è per la minoranza occasione per sollevare un problema più ampio: “Sottolineiamo – dice Arnaldi – le mancate risposte ad interpellanze e Pec e di un modo generale di operare dell’amministrazione Bottello che è opaco”.

“Forse rileggere il capolavoro di Charles Dickens potrà scaldare anche il cuore degli Amministratori di Onzo”, conclude Arnaldi.