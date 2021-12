Oggi si vota per le elezioni provinciali: seggi a Savona e a Carcare

Carcare/Savona. Dalle ore 8 alle ore 20 i consiglieri comunali e i sindaci dei 69 Comuni della provincia di Savona potranno raggiungere i due seggi di Savona e Carcare.

“Per la prima volta nella storia delle elezioni ‘indirette’ per il rinnovo del consiglio provinciale, un seggio elettorale viene delocalizzato rispetto alla consueta sede di Palazzo Nervi”. A dirlo è il sindaco di Carcare Christian De Vecchi. “Si era pensato anche ad una terza sede ma la possibilità non si è concretizzata a causa delle difficoltà nel reperire il personale per svolgerle correttamente – aggiunge -. Ovviamente la delocalizzazione ha una ragione diretta dovuta sia all’emergenza sanitaria, ma anche alle difficoltà logistiche per il raggiungimento del seggio in caso di eventi meteorologici a carattere nevoso”.

All’apertura del seggio a Carcare, a inaugurare la novità, il primo cittadino di Carcare Christian De Vecchi: “Indubbiamente una comodità. Per noi valbormidesi in caso di maltempo sarebbe stato sicuramente più complesso raggiungere Savona, ma in merito all’iniziativa vorrei cogliere anche l’aspetto simbolico di un territorio che, merita dalle istituzioni Provinciali e Regionali maggiori attenzioni per le sue diversità orografiche”.

“Le difficoltà amministrative delle aree geografiche montane e pedemontane dell’entroterra ligure, sono sensibilmente maggiori rispetto a quelle rivierasche, il rischio accettazione di soluzioni omologanti per l’intero territorio regionale sono molto alte. Un segno, anche solo simbolico di differenziazione, è importante per l’autodeterminazione rappresentativa, delle esigenze e dei bisogni del territorio. In attesa di una riforma del legislatore nazionale che, restituisca alle Province un ben definito ruolo istituzionale e una dignità elettorale diretta dove i cittadini possano scegliere i loro rappresentanti” conclude De Vecchi.

COME SI VOTA

Il procedimento elettorale è avviato per l’elezione del Consiglio Provinciale di Savona. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l’identità dell’elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell’elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l’elettore ha votato.

Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato ai sensi dell’art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014. Inoltre, ciascun elettore può esprimere, nell’apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome, o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dell’art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014.

DOVE SI VOTA

L’elezione del Consiglio della Provincia di Savona si svolgerà dalle ore 8 alle ore 20 di sabato 18 dicembre presso la seguenti Sezioni:

SEZIONE CENTRALE – Sala Caduti di Nassiryia, piano terra del Palazzo della Provincia, Via Sormano, 12 – Savona, per i Sindaci ed i Consiglieri dei Comuni di Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Albissola Marina, Andora, Arnasco, Balestrino, Bergeggi, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Celle Ligure, Ceriale, Cisano Sul Neva, Erli, Finale Ligure, Garlenda, Giustenice, Laigueglia, Loano, Magliolo, Mioglia, Nasino, Noli, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Pietra Ligure, Pontinvrea, Quiliano, Rialto, Sassello, Savona, Spotorno, Stella, Stellanello, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vendone, Vezzi Portio, Villanova D’Albenga, Zuccarello.

SOTTO SEZIONE – Sala Consigliare del Comune di Carcare, Piazza Caravadossi, 26, per i Sindaci ed i Consiglieri dei Comuni di Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Massimino, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale.