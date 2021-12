Oggi a Savona autobus gratis, Di Padova e Becco: “L’uso del mezzo pubblico diventi abitudine”

Savona. Oggi il trasporto pubblico in zona rosa (area urbana e suburbana di Savona) sarà gratuito. Un’iniziativa proposta e sostenuta dall’assessore savonese Elisa Di Padova in sinergia con l’assessore Ilaria Becco, per andare incontro ai commercianti nell’ultimo weekend di shopping natalizio.

Un’idea green in linea con i propositi che si è posta la giunta: “L’idea è nata anche a fronte della richiesta dei commercianti di avere per la giornata di sabato dei parcheggi gratis per attrarre i savonesi, e non solo, in città. Abbiamo pensato a una risposta un po’ diversa, nuova, in linea con i nostri obiettivi di mandato, una risposta sostenibile che speriamo venga accolta favorevolmente da parte dei cittadini e si inizi a usare l’autobus come buona abitudine”, ha spiegato il vicesindaco e assessore al commercio Elisa Di Padova.

Il provvedimento potrebbe essere il primo di una serie per incoraggiare i residenti a Savona e zone limitrofe (Vado, Albissola Marina e Albisola Superiore) ad abbandonare il mezzo privato a favore di quello pubblico e contribuire alla decongestione delle arterie stradali cittadine: “Non sappiamo quando replicheremo l’esperienza ma vuol essere una prima prova“, spiega l’assessore all’urbanistica Ilaria Becco.

La realizzazione della proposta non graverà sulle casse comunali. Il costo di 2500 euro è sostenuto da Unione Industriali che ha subito colto l’iniziativa con favore collaborando con Comune e Tpl Linea: “Un lavoro portato avanti insieme a Ilaria (l’assessore Becco) – spiega Di Padova – che testimonia quanto importante il lavoro di squadra su temi che sono trasversali per la città“.