Obbligo vaccinale, ora si muove l’Europa. Von der Leyen: “È tempo di discuterne”

Italia/Europa. Fino ad ora il Governo italiano ha cercato di evitarlo, cercando di adottare misure più restrittive che potessero spingere chi è ancora indeciso a sottoporsi alla vaccinazione anti-covid, ma presto potrebbe arrivare la decisione di introdurre l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini europei.

Ad aprire le porte a questa linea, sulla scia di quanto già fatto dall’Austria e dalla Grecia che potrebbero essere seguite a breve dalla Germania, è la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Fino a due o tre anni fa non lo avrei mai pensato” ha affermato in conferenza stampa, “ma ora è tempo di discuterne a livello europeo”.

Si tratterà ovviamente solo di un confronto. Come evidenziato dalla stessa presidente, infatti, l’Ue non potrà imporlo, “sarà una decisione di competenza dei singoli Paesi”. Ma la sua apertura verso questa strada potrebbe convincere altri stati a prendere d’esempio quello che sta accadendo a Vienna e ad Atene.

Per quanto riguarda l’Italia, la proposta dell’obbligo vaccinale è sul tavolo del premier Draghi, che però vuole ancora attendere. Decisive saranno le prossime settimane, in cui si potrà analizzare se il super green pass avrà avuto i risultati sperati, spingendo chi non lo ha ancora fatto a recarsi negli hub vaccinali.

I contagi, infatti, stanno salendo rapidamente in tutta Europa (QUI i dati liguri), anche se come dichiarato dal ministro Roberto Speranza nello Stivale la crescita è minore rispetto ad altre nazioni del Vecchio Continente, dove la copertura vaccinale è più bassa. E in questo scenario si aggiunge anche la scoperta della variante Omicron per cui serviranno ancora 2-3 settimane per capirne la gravità e sapere se il vaccino basterà per proteggersi anche da questa nuova “versione” del virus.

Quel che è certo è che in Italia l’obbligo vaccinale scatterà il 15 dicembre per insegnati, polizia di Stato, militari, amministrativi sanitari e soccorso pubblico. Per gli altri è tutto ancora da decidere.