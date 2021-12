Nuovo direttivo per il circolo Fratelli d’Italia Valbormida: Francesco Garofano eletto presidente

Valbormida. Nuovo direttivo per il circolo Fratelli d’Italia Valbormida, eletto presidente il vicesindaco di Millesimo Francesco Garofano, mentre il suo vice sarà Alessandro Pizzorno.

Per quanto riguarda le altre cariche, Monica Bisazza è il nuovo segretario, Alessandro Alpa il tesoriere, Christian De Vecchi responsabile degli Enti locali, Manuel Longagna responsabile delle Attività Produttive e Roberto Scarzella responsabile della Sicurezza Urbana.

“Abbiamo superato la fase di commissariamento e finalmente abbiamo potuto autodeterminarci attraverso gli iscritti tesserati – dichiara Garofano – Si tratta di un circolo importante nel panorama provinciale, che coinvolge un territorio vasto e con iscritti in quasi tutti i comuni valbormidesi”.

“Ritengo che l’elezione del direttivo sia un passaggio molto importante poiché permette alla base degli iscritti di scegliere direttamente le persone che dovranno rappresentare il circolo sul territorio – prosegue – Questo aspetto evidenzia quanto Fratelli d’Italia sia un partito con una base, con valori consolidati e che da ora in avanti si ritaglierà sempre maggiore spazio all’interno del panorama politico locale”.

“Il nostro gruppo di lavoro – aggiunge il presidente del circolo – è composto da amministratori pubblici, professionisti, operai, impiegati, giovani e pensionati, che rappresentano realmente uno spaccato della società civile valbormidese e siamo sicuri che crescerà ancora nei prossimi mesi”.

“Lavoreremo per offrire all’elettorato competenza e serietà, caratteristiche fondamentali per fare politica e attività amministrativa nei comuni. Nei prossimi giorni prenderemo contatto con i referenti degli altri partiti per valutare come poter essere utili ed efficaci in una logica di coalizione, già a partire dalla prossima tornata elettorale. Ringrazio il partito nelle figure di Matteo Rosso, commissario regionale e Claudio Cavallo, commissario provinciale per la fiducia riposta in me e nel nostro gruppo”, conclude Garofano.