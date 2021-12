Nuovo caos per i punto-tamponi, a Quiliano polizia locale in azione

Quiliano. Dopo le lunghe code al punto tamponi di via Brilla a Savona e al drive through allestito allo stadio Riva di Albenga, anche a Quiliano, a partire dal primo pomeriggio, si è formatone un “serpentone” di macchine in attesa di eseguire il test al punto tamponi al mercato ortofrutticolo.

Sul posto, dopo una segnalazione inviata al sindaco di Quiliano Nicola Isetta, è arrivata la polizia municipale. “E’ stata contattata anche la polizia locale di Savona perchè l’area mercatale è sotto la loro responsabilità”, spiega Isetta.

L’incolonnamento dei veicoli si è formato sia in direzione monte che mare, le auto partono dal passaggio a livello di Zinola e arrivano fino al punto tamponi.

Una situazione simile si era creata al drive-through di Albenga all’inizio di questa settimana con l’intervento della polizia locale e dei carabinieri per deviare il traffico.