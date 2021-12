New Basket ABC Ponente: quattro successi per le formazioni ponentine ed esordio per l’Under 17 femminile

Alassio. Ecco come è andata la settimana delle formazioni ponentine del sodalizio che comprende le compagini di Alassio, Albenga e Ceriale, nei resoconti redatti dai dirigenti del New Basket ABC Ponente.

SERIE D: Iniziamo a prenderci gusto… superato il Follo Spezia per il secondo successo

Dopo aver vinto, la scorsa giornata, con il BVC Sanremo arriva ad Alassio il Basket Follo. La partita è sempre condotta dai gialloblù nonostante diverse imprecisioni difensive e un gioco non sempre fluido in attacco.

Dopo l’intervallo arriva la reazione degli spezzini ma, nota positiva da sottolineare, la compagine alassina reagisce con buone azioni difensive e maggiore solidità in attacco!

Partita vinta con l’allungo decisivo negli ultimi 5 minuti, segno di una buona maturità per la nostra giovane compagine!

New Bk ABC PONENTE 72 – Bk FOLLO 60

ABC PONENTE: Venturini, Giribaldi 4, Robaldo, Mola 18, Lila, Arienti 8, Manfredi A. 12, Arrighetti 5, Noumeri 18, Varaldo, Bertolino, Iaria 7. All. Ciravegna-Accinell

U19 GOLD: Due vittorie, referto rosa sia per ABC Ceriale che ABC Alassio

Partita iniziata col giusto atteggiamento e grazie ad una forte difesa il match viene incanalato subito dalla nostra parte. Sul piano tecnico ci sono ancora molti dettagli da aggiustare ma la grinta e lo spirito di squadra sono quelli che alzano il livello di intensità e ci permettono di allungare fino alla sirena finale.

CERIALE 92 – BORDIGHERA 53 (23-14, 48-25, 71-36)

CERIALE: Giuliano 5, Caprioglio 18, Cerrato 7, Auricchio 2, Innocenti 8, Basso 6, Ansorena, Ricciardi 24, Oliveri 4, Magaletti 18. All. Romano-Accinelli

A far visita ai gialloblù arriva la compagine dell’Auxilium Genova.Partita dall’inizio lento e rallentato per gli alassini che fanno fatica a imporre il proprio ritmo e rimangono più passivi anche difensivamente. Nel corso della partita si riesce a prendere consapevolezza di cosa migliorare in campo andando così ad incrementare i parziali a nostro favore. Da sottolineare il debutto in Under 19 Gold di Zihan e ancora le pesanti assenze per infortunio di Mandredi Matteo, Fousfos Yamaan e del 2002 Lila Andrea.

ABC PONENTE ALASSIO 66 AUXILIUM GE 32 (15-8; 30-19; 49-26)

ABC ALASSIO: Massa, Robaldo 6, Mola 14, Noumeri 11, Venturini 2, Hu, Iaria 2, Arrighetti 9, Giribaldi 15, Manfredi A. 7. All. Ciravegna

UNDER 17 FEMMINILE: Buona la prima con Cestistica pur con diverse assenze

Buona la prima per le girls Under17 ABC che finalmente cominciano anche loro il campionato.

Partita sempre in controllo per le padrone di casa, che cercano di costruire buone azioni offensive facendo muovere velocemente la palla ma concedono troppi a rimbalzo e non mettono la giusta determinazione e grinta in difesa.

Sicuramente c’è ancora molto lavoro da fare in allenamento ma la strada è quella giusta sperando di recuperare presto Gisella, Alice, Alessia e Aurora!!!

New Basket ABC Ponente 66 – Cestistica Savonese 51 (18-13; 34-28; 46-37)

ABC PONENTE: Siccardo B. 8, Lila, Pittella, Siccardo S. 19, Michelini 11, Maritano 3, Tomatis 25. All. Gasparotto-Accinelli

UNDER 17 GOLD: Gran carattere contro la corazzata Next Step

La partita impossibile, contro la compagine multietnica di Next Step, ha portato il referto giallo ma anche parecchie cose interessanti per i nostri ragazzi che non si sono mai scoraggiati facendo anche più di 50 punti ai colossi avversari.

NEW BK ABC PONENTE 56 – NEXT STEP BK 102 (6-24; 27-51; 43-73)

ABC PONENTE: Parodi, Maffioli 3, Dimitriu 15, Pezzolo 6, Madonia, Marengo 12, Manzo 2, Hu, Zunino, Lazzari 6, Robaldo 5, Ricciardi 7. All.Ciravegna-Accinelli

NEXT STEP: Stankovic 18, Usmane 29, Camber 4, Tasic 12, Ognjanovic 27, Orosevic 12. All. De Mita-Roganovic

