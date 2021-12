Neve e viabilità provinciale: mezzi in azione per limitare i disagi, ma rischio gelate

Provincia. Nella giornata di ieri è stata emanata l’allerta meteo neve e il territorio Ligure è stato interessato da intense precipitazioni nevose. Nel territorio provinciale, in particolare, sono stati colpiti i comuni dell’entroterra e della Val Bormida, con un accumulo di neve di 8-10 centimetri.

La Provincia di Savona ha provveduto in maniera puntuale alla necessaria manutenzione stradale con i mezzi per lo sgombero neve e il trattamento antighiaccio, limitando così al minimo i disagi per la viabilità e gli spostamenti sulle strade provinciali.

“Visti i repentini cambiamenti delle temperature di questi giorni, si raccomanda di mantenere la massima prudenza negli spostamenti sulla rete stradale, soprattutto nelle ore notturne, dove è alto il rischio di gelate e pericoli per la circolazione viaria.

La Provincia invita a seguire le indicazioni contenute nelle ordinanze relative all’utilizzo dei mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici da neve e consultare i canali di informazione meteo con gli ultimi aggiornamenti emanati da Regione Liguria.