Navigator, contratto in scadenza: ordine del giorno in Consiglio regionale

Liguria. Dopo il pressing dei sindacati Nidil Cgil e Uiltemp Uil Liguria nell’ultimo incontro con i capigruppo in Consiglio regionale della Liguria in vista della scadenza contrattuale dei 38 addetti che operano sul territorio, oggi presa di posizione dell’Assemblea legislativa ligure sulla vertenza dei navigator.

Il Consiglio regionale ha infatti approvato all’unanimità l’ordine del giorno 533, sottoscritto da tutti i gruppi, che chiede di intervenire presso il governo per chiedere che, con i fondi previsti dalla legge nazionale, i lavoratori “navigator” siano definitivamente stabilizzati.

Per queste lavoratrici e questi lavoratori il termine del contratto era previsto inizialmente per il 31 dicembre 2021, ma è stato superato grazie a una proroga di quattro mesi accordata lo scorso 16 dicembre.

I sindacati avevano chiesto ai capigruppo e all’assessore Berrino un supporto fattivo attraverso l’azione di sensibilizzazione nei confronti del governo: “Servono idonei strumenti a livello centrale e dobbiamo mantenere vivo il confronto con le Regioni per non sacrificare le competenze maturate dai navigator all’interno dei Centri per l’Impiego”.

Le lavoratrici e i lavoratori hanno messo in luce il carattere strutturale dell’attività svolta durante la pandemia. Un lavoro continuo fianco a fianco con gli operatori dei Centri per l’Impiego, integrandosi nell’attività istituzionale, sopperendo con un impegno crescente alla riduzione del gruppo dei navigator liguri che, appunto, da 67 unità è passato a 38.

L’obiettivo dell’ordine del giorno è favorire continuità occupazionale.