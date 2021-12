Natale al Museo, domenica caccia al tesoro fotografica a Savona con il Grinch

Savona. Saranno il Grinch e i folletti a essere protagonisti domenica 19 dicembre a Savona, dove si svolgerà anche la caccia al tesoro fotografica tra le bellezze artistiche e culturali della città.

“Insieme al Grinch, folletti e personaggi misteriosi guideranno le famiglie iscritte alla scoperta dei luoghi più interessanti, suggestivi e preziosi della nostra città, invitandoli anche a indagare alla ricerca del tesoro nei musei cittadini (Museo della Ceramica e Pinacoteca), che si sono resi disponibili a una apertura straordinaria per accogliere grandi e piccoli cercatori” spiegano gli organizzatori.

L’appuntamento è alle ore 15 circa in piazza Sisto IV nella quale il Grinch installerà la sua “puzzolentissima casa” dalla quale partirà la caccia al tesoro, e nella quale il famoso personaggio ospiterà anche il banchetto delle Principesse in Corsia. Famiglie con bambini e ragazzi cercheranno quindi indizi e immortaleranno le bellezze artistiche per raggiungere i premi della caccia al tesoro.

L’evento è stato organizzato dal Comune di Savona con il grande contributo della Fondazione De Mari e in collaborazione con Nati da un sogno, Rosso Pistacchio, Indaco Eventi e Ad communication.

La premiazione del contest fotografico avverrà alle ore 18 in piazza Sisto IV, grazie anche alla collaborazione di molte attività commerciali che hanno supportato con premi e la merenda del Grinch offerta singolarmente a tutti i bambini.