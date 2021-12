Natale 2021, agroalimentare al top tra i regali sotto l’albero: crescono le vendite online

Savona. Il tradizionale cesto natalizio con i prodotti agroalimentari del territorio è tra i doni preferiti da trovare sotto l’albero.

Nel secondo Natale di Covid, con le tredicesime impegnate prima di tutto a coprire mutui, tasse e bollette in aumento, in vetta alla scelte degli acquisti i regali utili, con al centro l’enogastronomia e le eccellenze del territorio, prodotti tipici e locali, nel segno del Made in Italy

Vino, spumante, panettone e torrone, ma anche salumi, conserve, olio extravergine d’oliva, miele, formaggi e altro ancora.

Cambia anche la modalità di acquisto, molto più spinta verso il web, con l’aumento delle compere online, anche enogastronomiche, sui vari portali, tra cui il marketplace di Cia www.dalcampoallatavola.it in grado di offrire anche il servizio “Agridelivery” per la consegna a domicilio. Cresce anche lo shopping nei mercatini allestiti dagli agricoltori (+7%), con le aziende Cia de “La Spesa in Campagna” in prima fila, nelle zone rurali come in città.

Anche per questo CIA Savona, in linea con la Confederazione Nazionale degli Agricoltori, punta a consolidare e migliorare gli obiettivi del progetto “I prodotti dal campo alla tavola” per arrivare direttamente alle famiglie e ai consumatori.

Per agevolare la ricerca delle aziende agricole e dei produttori ecco un nuovo servizio di geolocalizzazione della sezione denominata Agridelivery, presente nel portale www.dalcampoallatavola.it.

Il progetto, che è stato promosso dal sistema Cia – Agricoltori Italiani in un momento di grande difficoltà per il Paese per l’emergenza pandemica, ha visto le prime adesioni nel mese di marzo 2020 e l’inserimento online nel mini portale https://iprodottidalcampoallatavola.cia.it/.

Il nuovo servizio web per le aziende dell’agroalimentare e del settore vinicolo è possibile arrivare direttamente, e con maggiore facilità, al cittadino consumatore e promuovere la vendita diretta dei prodotti agricoli, anche con la consegna a domicilio.

La mission è quella di azzerare le distanze tra il campo e la tavola consentendo a tutti di acquistare i prodotti genuini della terra.

L’adesione al progetto è gratuita e non comporta alcun costo né per le aziende agricole né per i cittadini consumatori.

Inoltre, viste le numerose truffe messe in atto ai danni soprattutto degli anziani, l’invito è quello di prevedere nella consegna a domicilio l’adozione della “parola d’ordine”, da concordare direttamente con il cittadino consumatore.

“Stiamo lavorando costantemente per fornire un servizio utile a cittadini e agricoltori, con particolare attenzione ai più fragili e a rischio come gli anziani – sottolinea il presidente nazionale di Cia, Dino Scanavino -. Rafforziamo così un legame importante tra i produttori agricoli e le famiglie d’Italia”.

“Numerosi i vantaggi del portale e del nuovo servizio di geolocalizzazione che offre una visibilità diretta e incisiva alle aziende agricole, ai coltivatori e produttori del territorio” afferma il direttore provinciale CIA Savona Osvaldo Geddo.

“Il portale rappresenta una delle progettualità messe in atto da CIA sul fronte della stessa innovazione e digitalizzazione delle imprese legate alle filiere agricole: strumenti e tecniche promozionali a disposizione del comparto, che deve puntare ad ampliare e diversificare i canali e le piattaforme di commercializzazione dei prodotti” conclude Geddo.