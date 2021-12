“Micio”, il gatto amato da tutto il quartiere: sbranato da sette cani in via Firenze

Savona. Un paio di episodi hanno scosso la vita della comunità che si ritrova, con i suoi animali, all’area cani di via Firenze.

Una foto e un fiore sono comparsi da qualche tempo nel parcheggio che si trova a fianco dell’area, davanti a quella che era la cuccia di “Micio”, un pacifico gatto rosso di dieci anni, portando alla luce l’episodio che ha provocato la sua morte qualche tempo fa: è stato sbranato da un branco di sette cani di grossa taglia sfuggito alla custodia dei padroni.

Poiché non è stato possibile raccogliere tutte le versioni, ometteremo molti particolari e chiameremo Maria la signora che ci parla.

“Micio” era il gatto del quartiere, entrava nell’area e spesso giocava anche con i cani, perché l’amore tra animali a volte fa miracoli. Finché un giorno un branco di sette cani di grossa taglia è improvvisamente scappato dall’area canina, approfittando anche del fatto che il cancelletto d’ingresso è rotto da tempo memorabile. “Micio” non ha avuto scampo. È stato rincorso dai cani, ha cercato riparo sotto un’auto ma è stato raggiunto anche lì dai cani più piccoli del branco e sbranato.

“Sono anche intervenuti i vigili urbani, – racconta Maria. – Hanno elevato una multa di 100 euro, ma non so altro”.

Più recentemente un paio di cani sempre di grossa taglia, ma non quelli dell’episodio precedente, hanno assalito nello stesso parcheggio una donna che stava salendo in auto gettandola a terra. Per fortuna non ci sono state conseguenze più gravi, ma anche questa volta sono comunque intervenuti i vigili urbani.

La comunità dell’area di via Firenze si ritrova per la passione comune verso gli animali, per condividere i fatti della città e del quartiere. Molto spesso provvede alla pulizia dell’area quando l’intervento pubblico non è sufficiente.

Conclude Maria: “L’area è vasta e bella, basterebbe curarla maggiormente, con più verde, e provvedere alle cose essenziali: per esempio è urgente che venga riparato il cancelletto d’ingresso. Ci farebbe molto comodo avere anche una fontanella dell’acqua”.

Quello che possiamo fare noi e girare questo appello alla nuova amministrazione comunale.