Liguria. Una vasta saccatura di origine nord-atlantica investirà tutto il Nord Italia e porterà la prima neve della stagione in pianura e a bassa quota anche in Liguria. Le temperature nella giornata saranno infatti in forte calo: sulla costa le minime oscillano tra 1 e 6 °C, le massime tra 2 e 7 °C; mentre nell’interno avremo temperature ancora più rigide (minime tra -3 e +3 °C, massime tra -1 e +3 °C).

In questa giornata dell’Immacolata, sono previsti venti forti di tramontana negli sbocchi vallivi di Genova e Savona e di scirocco sul Levante ligure con raffiche fino a burrasca. Nevicate moderate fino a fondovalle nei versanti padani con accumuli a fine evento anche di 30-40 cm. Quota neve sopra i 500-600m nell’interno Imperiese e sopra i 1000m a Levante, in calo nel pomeriggio. Limet coglie l’occasione per invitare a prestare attenzione ai tratti autostradali appenninici (in particolare sulla A26) per neve e formazione di ghiaccio.

Nel corso della mattinata i fenomeni andranno via via intensificandosi rispetto alla nottata appena trascorsa a partire da Ponente e coinvolgeranno in particolar modo il Genovese già da metà mattinata e il Levante verso fine mattinata. Lungo la fascia costiera tra Genova e Savona al mattino si prevede pioggia, ma col passare delle ore non si escludono una nevicata coreografica o spolverata, prima su Savonese e poi sul Genovese.

Nel primo pomeriggio i fenomeni si concentreranno su Imperiese e Savonese, con quota neve in ulteriore leggero calo. Altre precipitazioni nel corso del pomeriggio e in serata sul resto della regione (nevose anche nei comuni costieri del Genovese del Savonese). I fenomeni cesseranno solo in tarda serata. Per quanto riguarda gli accumuli a fine evento, previsti fino a: 30-40 cm nello spartiacque tra Liguria e Piemonte, in alta Val Trebbia e sulle Alpi liguri e marittime, fino a 15-20 cm in Val Bormida, e in alta Val Fontanabuona, fino a 30-40 cm sulle vette avetane, fino a 5-10 cm su Voltrese e nei quartieri più interni del Savonese orientale e del Genovese, spolverata o max un paio di cm nei quartieri costieri di Genova e Savona.

I mari saranno molto mossi.

Le condizioni metereologiche miglioreranno notevolmente nella giornata di domani, 9 dicembre. Il cielo sarà parzialmente nuvolose con ampie schiarite e le temperature in forte rialzo soprattutto nel Savonese e Genovese. Ma venerdì 10 dicembre sarà attesa una nuova perturbazione con pioggia sul centro-levante costiero, neve a quote collinari.