Liguria. L’alta pressione presente sul nord Italia protegge la Liguria, almeno fino ai prossimi due giorni, dalle perturbazioni nord-atlantiche.

Per oggi i meteorologi di Limet prevedono sin dal mattino lungo la fascia costiera cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Nuvolosità più compatta sarà presente, invece, nei settori padani del Savonese e del Genovese. Nessuna variazione significativa nel pomeriggio, con ampi squarci di sereno sulle coste, mentre qualche nuvola in più sarà presente nell’interno del centro-ponente.

Venti di tramontana sostenuta tra Savonese e Genovese. Mari: stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature: in generale calo; costa: min +4/8°C, max +9/13°C; interno: min -3/+2°C, max +4/8°C.

GIOVEDì 23 DICEMBRE: nuvolosità in graduale aumento, soprattutto sul centro-levante. Qualche schiarita in più sull’estremo Ponente. Non si esclude qualche piovasco da Genova verso est.

Venti: moderati da nord su Genova e Savona, da sud-est a Levante. Mari: generalmente poco mosso. Temperature: in aumento soprattutto nei valori minimi.

VENERDì 24 DICEMBRE: molto nuvoloso ovunque, con rovesci al più moderati. [EVOLUZIONE DA CONFERMARE NEL DETTAGLIO NEI PROSSIMI GIORNI].