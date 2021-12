Liguria. Il vasto campo di alta pressione in risalita dal nord Africa che sta avvolgendo mezza Europa determinerà tempo stabile sulla Liguria in questo ultimo giorno dell’anno e nei primi giorni del 2022. Ci troviamo di fronte a una figura barica altopressoria decisamente anomala con elevati geopotenziali in quota con temperature molto miti soprattutto in quota più consone ai mesi di maggio e giugno e zero termico previsto nei primi giorni del nuovo anno intorno ai 3500/4000 metri. Per converso il fenomeno dell’inversione termica mantiene soprattutto di nott valori più bassi nei fondovalle e lungo la fascia costiera rispetto alle cime alpine e appenniniche.

Il consueto sguardo alle temperature minime, rilevate attraverso la nostra rete di monitoraggio, mette in evidenza la loro mitezza in collina e montagna rispetto ai fondovalle appenninici a causa del fenomeno dell’inversione termica che questa super alta pressione esalta ulteriormente. Lungo la fascia costiera rileviamo valori compresi tra +7 e +11°C mentre se ci si sposta nelle conche e fondovalle dell’interno si scende fino a -1.8°C a Calizzano (SV), -0.5°C a Masone (GE) e -1.7°C a Parazzuolo di Rezzoaglio (GE) dove le inversioni termiche la fanno da padrone. Aria mite con valori superiori fino a 10°C oltre la media la troviamo in quota con i +9°C del Rifugio La Terza sul Monte Saccarello a oltre 2000 metri e +8.1°C ai 1785 metri del Monte Bue sull’Appennino di Levante, valori più consoni a giugno che a fine dicembre.

La giornata di San Silvestro sulla Liguria inizierà con cieli sereni in particolare sui monti e lungo la riviera di Levante con lo sviluppo di qualche nube bassa marittima costiera a ponente. Nel corso della giornata le nubi basse tenderanno a estendersi al litorale di levante mentre nelle zone interne e in montagna i cieli si manterranno sereni con temperature molto miti con le inversioni termiche che continueranno a dominare la scena anche nella notte di San Silvestro.

Previsioni valide per: venerdì 31 dicembre 2021

Cielo e Fenomeni: al mattino della nuvolosità bassa inizierà ad interessare le coste del ponente, cieli sereni o al più poco nuvolosi sul resto della regione. Nel corso del pomeriggio nubi basse in progressiva estensione all’intera fascia costiera, cieli pressoché sereni altrove.

Venti: in mattinata generalmente deboli di direzione variabile, dal pomeriggio si impostano dai quadranti meridionali con rinforzi fino a moderati sul Golfo.

Mari: quasi calmo o poco mosso.

Temperature: minime stazionarie; massime in lieve calo lungo la costa, stabili od in leggero aumento in quota.

Costa: min +8/11°C, max +13/16°C

Interno: min +2/12°C, max +12/19°C

Previsioni valide per: sabato 1 gennaio 2022

Cielo e Fenomeni: giornata caratterizzata da nubi basse lungo l’intera fascia costiera, cieli prevalentemente sereni sul resto della regione.

Venti: deboli dai quadranti meridionali.

Mari: poco mosso.

Temperature: massime in calo lungo la costa, stazionarie altrove.

Tendenza per: domenica 2 gennaio 2022

Cielo e Fenomeni: ancora nubi basse lungo la fascia costiera, nuvolosità sparsa alternata ad ampie schiarite nelle zone interne. Temperature stazionarie od in lieve calo. Ventilazione da debole a moderata da sud. Mare poco mosso.