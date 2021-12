Meteo Liguria, fine del maltempo: l’alta pressione porta tempo stabile fino all’inizio della settimana

Liguria. Fine del maltempo sulla Liguria. Arriva l’alta pressione con tempo stabile che ci accompagnerà per molti giorni.

Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, sabato 11 dicembre, avremo tra la notte e la mattinata residui addensamenti a levante in via di attenuazione, sereno a ponente. Nel pomeriggio bel tempo ovunque. Venti di notte e al mattino forti da nord su tutta la regione. Attenuazione del vento nel pomeriggio. Mare stirato sotto costa, molto mosso al largo, ma con moto ondoso in attenuazione. Temperature minime stazionare, in aumento le massime: sulla costa minime tra 3 e 8 gradi, massime tra 10 e 14 gradi; all’interno minime tra -4 e 2 gradi, massime tra 5 e 9 gradi.

Domani, domenica 12 novembre, soleggiato e stabile ovunque a parte il passaggio di innocue velature. Venti deboli o moderati da nord al mattino, variabili nel pomeriggio. Mare da mosso a poco mosso. Temperature in aumento.

Per la giornata di lunedì 13 dicembre, si prevedono nubi basse in aumento lungo le coste, sereno nelle zone interne. Ventilazione in rotazione a sud, temperature stazionarie.