Liguria. La rimonta anticiclonica ad ovest ed il suo successivo consolidamento sull’Europa centrale determinerà un periodo più stabile.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi lunedì 13 dicembre avremo tempo stabile ed assolato.

Venti meridionali, in prevalenza da sud sud-ovest, al più moderati in giornata. Mare poco mosso. Temperature stazionare od in lieve aumento: sulla costa minime tra 3 e 10 gradi, massime tra 11 e 16 gradi; all’interno minime tra -8 e 2 gradi, massime tra 6 e 12 gradi.

Martedì 14 dicembre sarà una giornata stabile e soleggiata su tutta la regione, in un contesto di cielo sereno o poco nuvoloso.

Venti deboli dai quadranti meridionali. Mare poco mosso. Temperature stazionarie od in leggero aumento.

Mercoledì 15 dicembre cielo in prevalenza sereno su tutta la regione.