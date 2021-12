Meteo: in Liguria tempo stabile e mite, ma con vento di burrasca

Liguria. Pressione in aumento sul comparto occidentale euro-mediterraneo. Per la Liguria questo si traduce nell’avvio di una fase più stabile e particolarmente mite, a fronte di condizioni meteo-marine impegnative.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi martedì 28 dicembre avremo tempo da nuvoloso a molto nuvoloso a levante, nuvolosità irregolare altrove con maggiori aperture e soleggiamento su imperiese e savonese costieri nel corso della giornata.

Refoli da nord nelle prime ore della notte tra Voltri e Capo Mele, si dispone da ovest al largo rinforzando sensibilmente nel corso della mattinata, picchi a Burrasca forte in serata in zona Capo Corso. Mare da mosso a molto mosso per onda formata da sud-ovest al largo, moto ondoso in graduale aumento nel corso del pomeriggio, fino a diventare agitato o localmente molto agitato il settore ovest al confine con il Mar di Corsica. Temperature minime in temporaneo calo nelle vallate imperiesi, massime in aumento più marcato nell’interno ed in quota sull’Appennino: sulla costa minime tra 7 e 10 gradi, massime tra 13 e 15 gradi; all’interno minime tra 2 e 8 gradi, massime tra 9 e 13 gradi.

Mercoledì 29 dicembre ampie schiarite su tutti i settori.

Vento debole/variabile lungo l’arco ligure, forte da ovest-sud-ovest al largo durante la notte in attenuazione nel corso della mattinata. Calo definitivo dalla sera. Mari inizialmente agitati i bacini centrali ed orientale per onda lunga da sud-ovest, in calo a molto mosso nel corso della giornata. Temperature in ulteriore aumento. Valori superiori alla media de periodo.

Giovedì 30 dicembre giornata primaverile, temperature nettamente superiori alla media del periodo, specie in quota sull’Appennino.