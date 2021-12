Liguria. La perturbazione che ci ha interessato nella giornata odierna, si allontanerà nelle prossime ore verso levante. Parentesi soleggiata domani, poi nuova veloce perturbazione venerdì.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi giovedì 9 dicembre occorrerà fare attenzione alle gelate nelle zone interne, laddove è nevicato, al primo mattino e poi nuovamente a partire dalla serata. Ancora vento a tratti teso dai quadranti settentrionali tra nottata e mattinata. Avremo al mattino ancora un po’ di nuvolosità residua sui versanti padani centro-orientali e sullo spezzino. Nel corso della nottata e della prima mattinata saranno possibili residue nevicate sulle cime della Val d’Aveto. Tempo più soleggiato altrove. Nel pomeriggio migliora anche a levante. In serata si affacceranno delle velatura sull’estremo ponente.

Venti ancora a tratti tesi dai quadranti settentrionali al mattino. Tenderanno a divenire prima moderati e poi deboli tra pomeriggio e serata. Mare mosso sotto costa, stirato dal vento. Molto mosso al largo. Temperature stazionarie nelle minime delle zone interne, in aumento lungo le coste specialmente tra Genova e Savona: sulla costa minime tra 2 e 8 gradi, massime tra 9 e 13 gradi; all’interno minime tra -5 e 3 gradi, massime tra 2 e 8 gradi.

Venerdì 10 dicembre attenzione verso metà giornata alle deboli nevicate che interesseranno le zone interne del centro-levante sopra i 400-500m. Attenzione a partire dal pomeriggio alle raffiche di vento forti dai quadranti settentrionali, specialmente tra Genova e Savona. Avremo una mattinata con velature sul ponente, mentre sul centro-levante assisteremo ad un rapido peggioramento con possibili. Le maggiori precipitazioni si concentreranno tra il Tigullio e lo Spezzino, interessamento più marginale e veloce del genovese. Quota neve in graduale calo fin verso i 400-500m. Dalla serata tendenza al miglioramento ovunque.

Venti al mattino tra deboli e moderati da sud-ovest sull’imperiese e sul levante, mentre sul savonese e sul genovese si attiverà la tramontana che sarà in graduale rinforzo. dal pomeriggio vento teso dai quadranti settentrionali ovunque. Mare mosso sotto costa, stirato dal vento. Molto mosso, localmente agitato al largo. Temperature in nuovo calo in concomitanza dell’ingresso della tramontana.

Sabato 11 dicembre vento teso dai quadranti settentrionali specialmente tra Tigullio e Capo Mele. Migliora con bel tempo ovunque anche se con vento forte dai quadranti settentrionali e clima ancora piuttosto rigido.